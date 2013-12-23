中国官员称宏观调控手段不应被扩大

中国中央财经领导小组办公室副主任杨伟民表示，宏观调控的任务和手段不应被扩大化，其仅是在经济运行出现异常波动时才实施的政策，是熨平经济周期峰谷的政策，没必要屡屡实施。他指出，宏观调控政策是调控短期经济运行的政策，而非长期政策。图为北京CBD街景。路透