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中国财经 | 2017年 2月 1日 星期三 09:23 BJT

中国1月官方制造业PMI为51.3 连两个月走低--国家统计局

路透北京2月1日 - 中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周三联合公布，宏观经济先行指标--1月官方制造业采购经理人指数(PMI)为51.3，略高于路透调查预估中值51.2，但仍为连续两个月走低。

去年12月该指数为51.4，11月为51.7。

下表为过去一年官方制造业采购经理指数(PMI)历史数据一览(%):

17年1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 16年1月

51.3 51.4 51.7 51.2 50.4 50.4 49.9 50 50.1 50.1 50.2 49.0 49.4

制造业PMI是一个综合指数，按照国际上通用的做法，由五个主要扩散指数加权而成。通常PMI指数在50以上，反映经济总体扩张；低于50，反映经济衰退。（完）

(发稿 沈燕; 审校 张喜良)
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