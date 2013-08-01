中国官方制造业PMI逆季节回升 政策微调扶助经济缓中趋稳

* 官方制造业PMI逆季节回升

* 汇丰PMI终值创11个月低点

* 政策微调提振预期

* 宏观经济料缓中趋稳，硬着陆风险降低

* 未来仍将坚持调结构方向

作者 乔艳红

路透北京8月1日 - 中国近期出台的一系列“稳增长”举措成功稳住市场预期，带动7月官方制造业PMI逆季节小幅回升。未来政府预计将继续坚持调结构方向，只是投资仍会发挥托稳经济的关键作用，在政策微调支持下宏观经济料保持缓中趋稳，硬着陆风险降低。

“对经济的预期有所反弹，但其实没有太大的变化...经济增速并没有出现大幅的连续下滑，7月是对6月大跌的一个修正，不过整体还是一个偏弱的走势，”国泰君安宏观分析师汪进称。

他预计政策调结构还会延续，而加强基建投资不仅可以帮助稳定经济，亦不会带来产能扩张或其它问题，预计三季度经济还是回落，估计在7.3%左右，要实现全年7.5%左右目标的话，下半年增速在7.3-7.4%就可以。

“并不是让投资需求大幅拉动经济增长，只要稳住就可以了，和以往的刺激还是不一样的...还是会坚持调结构的方向，”他说。

中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周四联合公布，宏观经济先行指标--7月官方制造业采购经理人指数(PMI)小幅反弹至50.3，高于路透调查中值的49.9，上月时大跌0.7个百分点至50.1；其中，生产经营活动预期指数结束连续三个月下降走势，回升2.3个百分点至56.4。

不过汇丰(HSBC)/Markit联合公布的中国7月制造业PMI终值为47.7，和初值相符，为去年8月以来最低水准，且是连续第三个月处在荣枯线下方。这和官方数据表现并不一致，国家统计局公布的7月小企业PMI为49.4，比上月回升0.5个百分点。

欲览中国PMI图表，请点击 link.reuters.com/tax99t

交通银行金融研究中心认为，在前期国务院出台一系列金融、财税支持小微企业的政策支持下，7月小微企业投资预期反弹力度明显。鉴于以往官方PMI、汇丰PMI的多次走势背离来看，7月官方、汇丰PMI的再次背离，可能更多是源于二者的统计口径差异。

“从宽统计口径的中国官方PMI走势看，我们认为中国整体制造业经营活动有所改善，”交行在最新数据点评报告中称。

从官方PMI自身波动规律看，受季节因素影响7月新订单及生产量往往大幅回落，除2009年外，往年7 月PMI均出现回落，且2008年及其之前回落幅度较大，平均回落2.2个百分点；2010年至2012年同期回落相对较小，平均回落幅度收窄至0.4个百分点。因此今年7月的逆季节反弹，亦表明制造业在向好。

优于预期的官方PMI缓解对中国经济前景的担忧，带动中国股市沪综指.SSEC小幅回升，早盘收高0.86%；对中国经济敏感的澳元/美元亦脱离此前触及的三年低点0.8910美元；亚洲股市和大宗商品价格也纷纷走升，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS最新上涨1.21%，伦敦布兰特原油期货一度突破每桶108美元，现货金涨幅在0.3%。

**经济大幅下行风险减轻**

中国二季度经济增速续降至7.5%，令外界对经济大幅放缓的担忧加深。这从6月外汇占款七个月来首现负增长即可看出，此前官方数据显示6月外汇占款减少412亿元人民币，对比1月时新增6,836.59亿元的天量可谓高山滑雪。

对此中国政府已经出台一系列稳增长举措，譬如取消和下放行政审批，针对小微企业减税，增加保障房、铁路和节能和信息消费领域的支出等。昨日国务院常务会议还研究推进政府向社会购买公共服务，加强城市基础设施建设等等。

“这些定向举措应能提振信心，并减缓经济面临的下行风险，”汇丰大中华区首席经济学家屈宏斌称。

而且随着市场对今年能否守住7.5%目标的担忧日益加重，包括中国国家主席、国务院总理和国家发改委主任在内的多名最高决策者近日也陆续发声，称中国有信心、有条件、有能力实现年增长目标，但要付出艰苦努力，并一再强调要“坚持统筹稳增长、调结构、促改革”。领导层不管是从言论抑或行动上，都帮助提振企业的心理预期，并有助改善企业经营状况。

“（高层言论表明）原来稳增长稳就业的逻辑还是没有变的，只是弱了一点儿而已。过去大家担心是不是就不管了，”招商证券宏观研究主管谢亚轩称。

他表示，官方PMI升至50.3基本符合其预期，主要是受稳增长政策的引导作用，带动了预期的改变，才会有生产商加快采购、积极备货。

国家统计局新闻稿称，7月生产经营活动预期指数回升，表明企业对未来三个月生产经营活动持乐观态度的比例有所上升。事实上，这从生产、新订单和原材料库存指数悉数上升中也可看出端倪。而且，主要原材料购进价格指数环比上升5.5个百分点，重返临界值上方的50.1，亦从侧面表明需求有所改善。

另外，官方PMI新出口订单指数明显回升1.3个百分点至49，这也和汇丰数据中新出口订单分项走势一致。虽然两者都还处在荣枯线50下方，但双双大幅回升亦表明外需有所改善。

谢亚轩预计随着稳增长举措发挥效力，三季度经济增速估计在7.6%，而考虑到同比基数效应，四季度增速预计在7.4%，全年也就是7.5%略高一些。

物流与采购联合会特约分析师张立群亦称，今年以来随着经济增长小幅回落，市场预期持续走低，与实际经济走势出现一定反差；进入下半年之后，市场对经济趋稳的预期逐渐增加，在宏观经济政策支持下，市场需求大体平稳，从7月新出口订单指数看未来出口需求有望小幅恢复。

“受预期趋稳，订单水平趋稳的影响，预计未来经济增长总体趋稳，”他说。(完)

(审校 杨淑祯)

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