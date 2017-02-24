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时事要闻 | 2017年 2月 24日 星期五 15:57 BJT

中国全国人大任命何立峰为发改委主任、钟山为商务部部长

路透北京2月24日 - 新华社官方微博新华视点周五报导，十二届全国人大常委会第二十六次会议周五下午经表决，决定任命何立峰为国家发展和改革委员会主任、张军为司法部部长、钟山为商务部部长。

路透稍早援引两位官方消息人士报导，发改委副主任何立峰晋升为发改委主任，原主任徐绍史因年龄原因退休。商务部部长高虎城亦因年龄原因退休，由此前任商务部国际贸易谈判代表(正部长级)兼副部长、党组副书记的钟山升任商务部长。

1955年出生的何立峰现年62岁，2014年6月任国家发改委党组副书记、副主任，为中共十六大、十七大、十八大代表，中共十七届、十八届中央候补委员，第九届全国人大代表，第十二届全国政协委员。

他在任发改委副主任期间分管地区经济司、西部开发司、东北等老工业基地振兴司、人事司、直属机关党委、离退休干部局。

1955年10月出生的钟山，现年61岁，2008年11月任商务部副部长、党组成员。2010年7月任商务部副部长兼国际贸易谈判副代表、党组成员。（完）

(发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)

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