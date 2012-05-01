中国4月官方PMI续升 经济向好但需求存隐忧

* 4月中国官方制造业PMI续升,至53.3

* 创一年来新高,且高於去年同期水平

* 回升步伐放缓显露经济企稳的不确定

* 新订单指数回落表明需求仍低迷

* 亚洲市场休市,提振澳洲股市

路透北京5月1日电---中国4月官方制造业采购经理指数PMI连续第五个月回升,至一年新高,显示经济增长继续趋稳向好.但新订单指数回落表明需求仍低迷,或拖慢经济进一步回升步伐.

国家统计局周日公布,中国宏观经济先行指标--4月(PMI)升至53.3,比上月提升0.2个百分点,略逊於路透预估中值53.6,继续位於临界点以上.该指数去年11月一度跌至荣枯分水岭50下方.

数据并显示,4月新订单分项指数从3月的55.1下滑至54.5,新出口订单分项指数则从3月的51.9升至52.2.

"4月份PMI指数继续提高,但幅度明显减小;新订单指数回落.这些情况表明经济趋稳的迹象逐步明显,但仍有一定的不确定性."中国物流与采购联合会特约分析师张立群分析认为.

他并表示,受需求变化影响,预计未来经济增速仍有继续降低的可能.稳定投资增速和需求增速成为稳定经济增速的关键.

"经济在二季度形成底部的可能性较高,但未来回升的力度仍存在不确定性."东北证券策略分析师杜长春亦称,PMI指数的回升更多是受到流动性改善、信贷投放等货币供给因素的推动,经济自身的需求拉动因素并不明显,因此如果需求端维持当前的低迷状态,资金推动下的经济恢复力度有限.

上周公布的汇丰中国制造业PMI初值显示中国经济趋稳.该指数反弹至49.1,但仍为连续第六个月处在荣枯分水岭50下方,表明制造业依然萎缩.不过萎缩程度减轻,显示经济或已在第一季触底.

但持续回升的PMI走势已经为资本市场带来短期上行动力.今日多数亚洲和欧洲市场适逢劳动节假期休市,但澳洲股市涨幅扩大到0.5%,寄望於中国对澳洲资源的需求提升.

"中国PMI数据好於上月,不过低於预期,因此对市场的影响为中性."法国农业信贷银行(Credit Agricole)驻东京外汇部门主管Yuji Saito称.

中国一季度国内生产总值(GDP)同比增速回落至8.1%,为连续第五个季度放缓.而路透最新调查显示,分析师预期中国经济将逐季回升,二季度增速料小幅反弹至8.3%,全年增速预计8.4%.

数据并显示,购进价格指数回落.本月购进价格指数为54.8,比上月下降1.1个百分点.

制造业PMI是一个综合指数,按照国际上通用的做法,由五个主要扩散指数加权而成.通常PMI指数在50以上,反映经济总体扩张;低於50,反映经济衰退.

下表为各月制造业采购经理指数(PMI):

_______2012年_________ _____________________________2011年_______________

4月 3月 2月 1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月

PMI(%) 53.3 53.1 51.0 50.5 50.3 49.0 50.4 51.2 50.9 50.7 50.9 52.0 52.9

以下是分项指标:

指标 2012年4月份指数 3月份指数 比上月

PMI 53.3 53.1 上升

生产指数 57.2 55.2 上升

新订单指数 54.5 55.1 下降

新出口订单指数 52.2 51.9 上升

积压订单指数 48.4 50.5 下降

产成品库存指数 49.5 50.8 下降

采购量指数 54.4 54.8 下降

进口指数 50.5 51.5 下降

购进价格指数 54.8 55.9 下降

原材料库存指数 48.5 49.5 下降

从业人员指数 51 51 持平

供应商配送时间指数 49.6 48.9 上升 (完)

更多细节,请点选中国物流与采购联合会网站 (here)

--发稿 张胜男/苏丹; 审校 曾祥进

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