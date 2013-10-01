中国9月官方制造业PMI创17个月高点 但逊于预期

中国发改委要求公用事业单位商讨降低煤价的措施--消息人士
路透北京4月12日 - 据路透看到的文件，中国国家发展改革委员会(发改委)已要求包括中国华能和大唐在内的国有大型电力企业商讨降低动力煤价格的措施、以及电力市场的改革计划。
* 9月官方制造业PMI环比微升，低于预期
* 但仍创下17个月高点
* 经济上行动力不足，未来预计整体平稳
* 小微企业经营仍显艰难
路透北京10月1日 - 中国9月官方制造业PMI虽然创下17个月高点，但环比仅微幅上涨且低于预期。这和昨日汇丰终值遭遇大幅下修一起，合力印证经济上行动力不足。前期稳增长举措对经济的支撑恐暂告一段落，未来整体预计呈现平稳态势。
中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周二联合公布，中国宏观经济先行指标--9月官方制造业采购经理人指数(PMI)微幅升至51.1，为连续第三个月回升，且为去年4月以来最高水准；但低于路透调查中值的51.5，上月为51.0。
“PMI指数继续回升，但幅度明显缩小，表明经济上升动力不强，未来经济增长总体将呈现平稳走势，”中国物流与采购联合会特约分析师张立群称。
他并详细解释道，订单类指数、购进价格指数继续提高，采购量指数和原材料库存指数也提高，表明企业生产经营仍处于恢复状态；但产成品库存指数、生产经营活动预期指数下降，则表明企业对未来市场前景仍比较谨慎。
中国金融市场10月1-7日逢国庆节假期休市。PMI数据公布后，亚洲金融市场整体反应平淡，美元和亚洲股市大体持稳，投资者注意力主要集中在美国国会僵局问题进展上；对中国数据敏感的澳元/美元曾短暂下滑，但目前已经恢复至数据公布前水平；伦敦期铜受中美因素联合拖累，小跌0.23%。
CFLP提供的新闻稿显示，9月官方制造业PMI的12个分项指数中，同上月相比，只有产成品库存、从业人员和生产经营活动预期指数小幅下降，其余各主要指数均保持不同程度回升，只是升幅偏弱，大多在0.3-0.5个百分点之间。
其中，新订单指数环比上升0.4个百分点至52.8，至少为过去一年来最高；生产指数环比升0.3个百分点至52.9，为四个月高位；新出口订单指数上升0.5个百分点至50.7。
购进价格指数环比升幅较大为1.3个百分点，至54.5，这也从一定程度表明上游需求在好转；不过，从业人员指数和生产经营活动预期指数分别回落0.2和1个百分点，意味着企业对未来前景持谨慎态度。
国内券商--申银万国日前公布的中国9月下半月调研综合指数小幅下滑，上升势头遇阻，亦表明经济进一步提升动力不足；而节前“出货高峰”爽约，暗示9月出口低于预期恐成为大概率事件。
昨日汇丰公布的9月中国制造业PMI终值虽然创下五个月高位，但和初值相比却被大幅下修1个点。分析人士已经指出，三季度可能仅是一轮“短平快”的反弹，对四季度增速还需谨慎对待。
事实上，从官方数据中也可以看出小微企业处境艰难。国家统计局发布的新闻稿显示，分企业规模来看，9月大型和中型企业制造业PMI环比均录得小幅增长，分别为52.1和49.7；但小型企业PMI环比大幅下滑0.4个百分点至48.8，继续位于临界点下方。
“大中型企业企稳向好的态势进一步巩固，但小微企业经营仍比较困难，”国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河解读9月PMI时称，“要进一步抓好支持小微企业发展的政策落实，继续加大对小微企业在融资、减负等方面的支持力度。”
制造业PMI是一个综合指数，按照国际上通用的做法，由五个主要扩散指数加权而成。通常PMI指数在50以上，反映经济总体扩张；低于50，反映经济衰退。（完）
(发稿 乔艳红; 审校 杨淑祯)
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