中国9月官方制造业PMI创17个月高点 但逊于预期

* 9月官方制造业PMI环比微升，低于预期

* 但仍创下17个月高点

* 经济上行动力不足，未来预计整体平稳

* 小微企业经营仍显艰难

路透北京10月1日 - 中国9月官方制造业PMI虽然创下17个月高点，但环比仅微幅上涨且低于预期。这和昨日汇丰终值遭遇大幅下修一起，合力印证经济上行动力不足。前期稳增长举措对经济的支撑恐暂告一段落，未来整体预计呈现平稳态势。

中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周二联合公布，中国宏观经济先行指标--9月官方制造业采购经理人指数(PMI)微幅升至51.1，为连续第三个月回升，且为去年4月以来最高水准；但低于路透调查中值的51.5，上月为51.0。

“PMI指数继续回升，但幅度明显缩小，表明经济上升动力不强，未来经济增长总体将呈现平稳走势，”中国物流与采购联合会特约分析师张立群称。

他并详细解释道，订单类指数、购进价格指数继续提高，采购量指数和原材料库存指数也提高，表明企业生产经营仍处于恢复状态；但产成品库存指数、生产经营活动预期指数下降，则表明企业对未来市场前景仍比较谨慎。

中国金融市场10月1-7日逢国庆节假期休市。PMI数据公布后，亚洲金融市场整体反应平淡，美元和亚洲股市大体持稳，投资者注意力主要集中在美国国会僵局问题进展上；对中国数据敏感的澳元/美元曾短暂下滑，但目前已经恢复至数据公布前水平；伦敦期铜受中美因素联合拖累，小跌0.23%。

CFLP提供的新闻稿显示，9月官方制造业PMI的12个分项指数中，同上月相比，只有产成品库存、从业人员和生产经营活动预期指数小幅下降，其余各主要指数均保持不同程度回升，只是升幅偏弱，大多在0.3-0.5个百分点之间。

其中，新订单指数环比上升0.4个百分点至52.8，至少为过去一年来最高；生产指数环比升0.3个百分点至52.9，为四个月高位；新出口订单指数上升0.5个百分点至50.7。

购进价格指数环比升幅较大为1.3个百分点，至54.5，这也从一定程度表明上游需求在好转；不过，从业人员指数和生产经营活动预期指数分别回落0.2和1个百分点，意味着企业对未来前景持谨慎态度。

国内券商--申银万国日前公布的中国9月下半月调研综合指数小幅下滑，上升势头遇阻，亦表明经济进一步提升动力不足；而节前“出货高峰”爽约，暗示9月出口低于预期恐成为大概率事件。

昨日汇丰公布的9月中国制造业PMI终值虽然创下五个月高位，但和初值相比却被大幅下修1个点。分析人士已经指出，三季度可能仅是一轮“短平快”的反弹，对四季度增速还需谨慎对待。

事实上，从官方数据中也可以看出小微企业处境艰难。国家统计局发布的新闻稿显示，分企业规模来看，9月大型和中型企业制造业PMI环比均录得小幅增长，分别为52.1和49.7；但小型企业PMI环比大幅下滑0.4个百分点至48.8，继续位于临界点下方。

“大中型企业企稳向好的态势进一步巩固，但小微企业经营仍比较困难，”国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河解读9月PMI时称，“要进一步抓好支持小微企业发展的政策落实，继续加大对小微企业在融资、减负等方面的支持力度。”

制造业PMI是一个综合指数，按照国际上通用的做法，由五个主要扩散指数加权而成。通常PMI指数在50以上，反映经济总体扩张；低于50，反映经济衰退。（完）

(发稿 乔艳红; 审校 杨淑祯)

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