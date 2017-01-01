中国12月官方制造业和非制造业PMI微降但均为年内次高 经济平稳扩张

路透北京1月1日 - 数据显示中国经济平稳运行，2016年12月官方制造业和非制造业PMI虽较上月高点小幅回落，但均仍是年内次高；新订单和生产继续稳定增长，新出口订单保持扩张，惟价格指标进一步攀升令通胀担忧升温。

“12月份，制造业PMI为51.4，比上月小幅回落0.3个百分点，但仍为年内次高点，高于全年水平1.1个百分点，且连续五个月位于临界点之上，”国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河表示，生产和市场需求继续保持稳定增长，供需关系进一步改善。

中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周日联合公布，宏观经济先行指标--12月官方制造业采购经理人指数(PMI)为51.4，略低于路透调查预估中值51.5以及上月的51.7，但仍为年内次高；12月官方非制造业商务活动指数微降至54.5，上月为54.7。

赵庆河指出，12月制造业PMI生产指数为53.3，比上月回落0.6个百分点，是PMI小幅回落的主要原因之一，但仍为年内次高点；新订单指数为53.2，与上月持平，连续两个月位于年内高点，与生产指数的差值降至三年来低点，表明产需平衡较为稳定。

九州证券全球首席经济学家邓海清也表示，各类PMI均在全年PMI均值之上，且制造业PMI、非制造业PMI、建筑业PMI均为年内第二高点，表明经济仍然呈现企稳回升态势，进一步验证中国经济L型拐点已过。

他分析称，从制造业PMI分项来看，仍处于被动去库存阶段：新订单维持年内最高值，生产指数为年内次高，产成品库存却降至2010年以来最低，表明需求回暖是企业生产的主因，而企业主动生产补库存并未出现。这表明，2016年的经济企稳并非库存周期所致，而是需求端回暖，2017年补库存空间巨大。

而原材料购进价格继续创2011年以来新高，表明PPI（工业生产者出厂价格指数）进一步上行是大概率事件。结合基数因素来看，PPI同比高点将在2017年2月，PPI峰值将超过5%，这将给CPI（居民消费价格指数）带来长期的上行压力。

赵庆河表示，从当月制造业数据看，新动能拉动制造业增长的作用增强，高技术制造业和装备制造业PMI分别为53.8和52.0，持续高于制造业总体水平；随着元旦和春节假日的临近，部分消费品制造业增长较快。

同时，受雾霾天气影响，部分地区加大环境污染治理力度，部分企业减产限产，高耗能制造业PMI为49.8，重回收缩区间。制造业进出口保持小幅扩张，新出口订单指数和进口指数分别为50.1和50.3，连续两个月位于扩张区间。

不过，通胀压力在攀升。赵庆河指出，制造业原材料购进价格指数连续六个月上升，至69.6的近年来高点；同时，反映运输成本上涨的企业比重连续五个月上升，企业经营成本压力不断加大，利润空间受到一定挤压。

“值得关注的是，近期部分流通领域重要生产资料价格和物流成本持续上涨，给企业生产经营带来一定影响。”他表示。

**服务业继续扩张**

与制造业类似，中国非制造业商务活动指数12月环比亦小幅回落，但也为年内次高点。赵庆河称，数据高于全年水平0.8个百分点，继续保持较快扩张态势。

具体来看，他解读称，服务业延续较好增长势头，但扩张有所放缓，其中铁路运输、航空运输、邮政、互联网及软件信息技术服务、货币金融服务、保险、租赁及商务服务等行业商务活动指数均位于55.0以上的较高景气区间；但房地产业商务活动指数在收缩区间继续下降，房地产市场调控政策效果有所显现。

而建筑业继续保持快速扩张。建筑业商务活动指数为61.9，比上月上升1.5个百分点，高于全年水平2.1个百分点。从市场需求看，新订单指数为59.2，高于上月4.1个百分点，为年内高点，建筑业继续保持较强扩张动力。

制造业方面，分企业规模看，大型企业PMI为53.2，比上月回落0.2个百分点；中型企业PMI为49.6，低于上月0.5个百分点，落至临界点以下；小型企业PMI为47.2，比上月下降0.2个百分点，连续两个月回落，继续位于收缩区间。

“调查结果显示，反映资金紧张的小型企业比例接近六成，为今年以来的高位，融资难、融资贵仍然是困扰小型企业生产经营的主要困难之一。”赵庆河称。

中国2016年前三个季度GDP持续稳于6.7%的增幅，完成年初设定的经济目标已成定局，经济短期企稳的判断也获共识；对于2017年中国经济目标的设定，相较诸多研究机构预期宜设在6.5%左右，来自官方的专家更倾向于维持上年的目标区间，即6.5-7%左右。

此前召开的中央经济工作会议定调2017年经济工作，虽然积极财政政策和稳健货币政策的基调不改，但两者的着力点却明显不同，货币政策着力维稳和防范金融风险，财政政策更侧重推进供给侧结构改革。（完）