中国2月官方制造业PMI回落至50.1--统计局

路透北京3月1日 - (以下为中国国家统计局3月1日公布的2月官方制造业PMI数据新闻稿)

2013年2月，中国制造业采购经理指数(PMI)为50.1%，比上月下降0.3个百分点。

分企业规模看，大型企业PMI为51.3%，与上月持平，连续6个月位于临界点以上；中、小型企业PMI分别为48.8%和46.0%，比上月下降0.9和0.2个百分点，位于临界点以下。

分地区看，中部、西部、东北部地区PMI分别为51.9%、50.4%和51.4%，均位于临界点以上，分别高于全国制造业1.8、0.3和1.3个百分点；东部地区PMI为49.1%，位于临界点以下。

2013年2月，构成制造业PMI的5个分类指数普遍回落。

生产指数为51.2%，比上月微落0.1个百分点，继续位于临界点以上，表明制造业生产继续保持增长态势。分行业看，有色金属冶炼及压延加工业、黑色金属冶炼及压延加工业、化学原料和化学制品制造业、石油加工及炼焦业、食品及酒饮料精制茶制造业等9个行业生产指数位于临界点以上，生产量有所增长；烟草制品业、木材加工及家具制造业、纺织业、农副食品加工业、纺织服装服饰业等12个行业生产指数位于临界点以下，生产量回落。

新订单指数为50.1%，比上月下降1.5个百分点，仍位于临界点以上，表明制造业市场需求略有增长。分行业看，黑色金属冶炼及压延加工业、专用设备制造业、有色金属冶炼及压延加工业、食品及酒饮料精制茶制造业、石油加工及炼焦业等11个行业的新订单指数位于临界点以上，市场需求增长；木材加工及家具制造业、烟草制品业、纺织业、农副食品加工业、非金属矿物制品业等10个行业的新订单指数位于临界点以下，市场需求回落。调查结果显示，反映制造业外贸情况的新出口订单指数为47.3%，比上月下降1.2个百分点，连续2个月位于临界点以下，表明制造业产品出口量继续减少；进口指数为48.1%，比上月下降1.0个百分点，继续位于临界点以下，表明制造业用于生产的原材料进口量持续减少。

原材料库存指数为49.5%，比上月下降0.6个百分点，落至临界点以下，表明制造业原材料库存量由升转降。分行业看，化学纤维及橡胶塑料制品业、专用设备制造业、金属制品业、食品及酒饮料精制茶制造业、汽车制造业等11个行业原材料库存指数位于临界点以上，原材料库存量有所增长；农副食品加工业、木材加工及家具制造业、纺织服装服饰业、纺织业、非金属矿物制品业等10个行业位于临界点以下，原材料库存量下降。

从业人员指数为47.6%，比上月下降0.2个百分点，表明制造业企业开工不足，用工量减少。分行业看，医药制造业、石油加工及炼焦业、黑色金属冶炼及压延加工业、化学原料和化学制品制造业等8个行业从业人员指数高于临界点，企业用工量增长；纺织服装服饰业、纺织业、计算机通信电子设备及仪器仪表制造业、金属制品业、化学纤维及橡胶塑料制品业等13个行业从业人员指数位于临界点以下，企业用工量有不同程度减少。

供应商配送时间指数为48.3%，比上月下降1.7个百分点，位于临界点以下，表明制造业原材料供应商供货时间与上月相比有所放慢。

主要原材料购进价格指数为55.5%，比上月回落1.7个百分点，位于较高的扩张区间，表明制造业原材料购进价格持续上涨，但本月涨幅有所收窄。分行业看，除非金属矿物制品业和计算机通信电子设备及仪器仪表制造业2个行业外，其他行业主要原材料购进价格指数均高于临界点，其中黑色金属冶炼及压延加工业、石油加工及炼焦业、化学纤维及橡胶塑料制品业、金属制品业、纺织业等行业的主要原材料购进价格指数连续2个月位于55%以上的高位，企业采购成本居高不下。

生产经营活动预期指数为64.6%，比上月大幅上升8.7个百分点，表明制造业企业对未来3个月内生产经营活动预期持乐观态度。(完)

(发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯)

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