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中国财经 | 2012年 5月 1日 星期二 10:22 BJT

中国4月官方PMI升至53.3 创逾一年最高

路透北京5月1日电---中国国家统计局周二公布,4月官方制造业采购经理人指数(PMI)升至53.3,为逾一年最高.3月制造业PMI为53.1.

4月PMI显示工厂活动进一步扩张,但数值低於市场预估的53.6.

上周公布的汇丰中国制造业PMI初值显示中国经济趋稳.该指数反弹至49.1,但仍为连续第六个月处在荣枯分水岭50下方,表明制造业依然萎缩.不过萎缩程度减轻,显示经济或已经在第一季触底.

4月官方PMI的新订单分项指数从3月的55.1下滑至54.5,新出口订单分项指数则从3月的51.9升至52.2.(完)

--编译 艾茂林;审校 白云

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