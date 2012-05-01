中国4月官方PMI升至53.3 创逾一年最高

中国央行称维护金融稳定形势依然严峻 将密切关注反洗钱等领域风险新变化
路透北京2月17日 - 中国央行周五称，当前防控金融风险、维护金融稳定的形势依然严峻；将密切关注反洗钱、反逃税、反恐怖融资等领域相关风险的新变化、新动向和新情况，及时采取行动防范和化解各类风险。
路透北京5月1日电---中国国家统计局周二公布,4月官方制造业采购经理人指数(PMI)升至53.3,为逾一年最高.3月制造业PMI为53.1.
4月PMI显示工厂活动进一步扩张,但数值低於市场预估的53.6.
上周公布的汇丰中国制造业PMI初值显示中国经济趋稳.该指数反弹至49.1,但仍为连续第六个月处在荣枯分水岭50下方,表明制造业依然萎缩.不过萎缩程度减轻,显示经济或已经在第一季触底.
4月官方PMI的新订单分项指数从3月的55.1下滑至54.5,新出口订单分项指数则从3月的51.9升至52.2.(完)
--编译 艾茂林;审校 白云
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京2月17日 - 中国央行周五称，当前防控金融风险、维护金融稳定的形势依然严峻；将密切关注反洗钱、反逃税、反恐怖融资等领域相关风险的新变化、新动向和新情况，及时采取行动防范和化解各类风险。
路透北京2月17日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准12家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过55亿元人民币。
路透北京2月17日 - 中国证监会周五表示，上市公司申请非公开发行股票的，拟发行的股份数量不得超过本次发行前总股本的20%。上市公司申请增发、配股、非公开发行股票的，本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日原则上不得少于18个月。