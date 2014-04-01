中国3月官方制造业PMI升至50.3

今年中国汽车销售将呈稳中趋缓 因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透北京4月1日 -中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周二联合公布，中国宏观经济先行指标--3月官方制造业采购经理人指数(PMI)为50.3，和路透调查预估中值相符，且略高于上月的50.2。
汇丰(HSBC)此前发布的中国3月制造业PMI初值降至48.1，为八个月低位。稍晚北京时间0945汇丰将公布中国制造业PMI终值数据。
制造业PMI是一个综合指数，按照国际上通用的做法，由五个主要扩散指数加权而成。通常PMI指数在50以上，反映经济总体扩张；低于50，反映经济衰退。
下表为各月官方制造业采购经理指数(PMI):
____________________________________2013-14年____________________________________
3月 2月 2014年1月 13年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月
PMI(%) 50.3 50.2 50.5 51.0 51.4 51.4 51.1 51 50.3 50.1 50.8 50.6 50.9 （完）
(发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)
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