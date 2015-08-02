中国7月官方制造业PMI创五个月新低 下半年经济增长堪忧

路透北京8月1日 - 生产、新订单及出口等主要分项纷纷下降，拖累中国7月官方制造业PMI降至五个月低位。这和降至逾一年低位的财新制造业PMI初值走势一致，表明经济企稳基础不够牢固，下半年经济增长令人担忧。

不过，服务业持续回升、建筑业淡季不淡，带动官方非制造业PMI升至五个月高位，尤其基建投资相关行业供需活跃，反映出投资需求的稳定，基建投资有望对经济形成持续拉动。

中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周六联合公布，中国宏观经济先行指标--7月官方制造业采购经理人指数(PMI)降至50，创2月以来最低水准；但7月官方非制造业商务活动指数微升至53.9，继续高于临界点，并创出五个月来新高。

“7月份(官方制造业)PMI指数小幅下降，但仍在50的荣枯线上，表明未来经济增长总体仍然趋稳，但稳定的基础不够巩固，”CFLP特约分析师张立群称。

他分析称，7月份PMI中各项订单指数均小幅下降，显示国内外市场需求水平仍不够稳定；虽然产成品库存指数小幅下降，但采购量指数、原材料库存指数、进口指数等都小幅下降，反映企业信心不足，去库存活动仍有可能继续。

“针对PMI指数表现的问题，应抓紧落实好稳增长的各项政策措施，着力提高政策效果，”他说。

CFLP提供的新闻稿显示，7月官方制造业PMI中，除供应商配送时间和生产经营活动预期指数略有上升外，生产、新订单、出口和从业人员等分项指数悉数下滑，其中购进价格指数降幅较为明显，下降2.6个百分点。

分企业规模看，大、中、小型企业PMI均有所回落。其中，大型企业PMI为50.6，环比回落0.2个百分点；中型企业PMI亦回落0.2个百分点至50.0；小型企业PMI为46.9，比上月下降0.6个百分点。

更侧重中小企业的财新传媒/Markit中国7月制造业PMI初值亦降至48.2，为2014年5月以来最低位，且连续五个月处于荣枯线下方。[nL3S1041IH]

对于制造业PMI回落的原因，国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河认为主要有三点：一是受高温暴雨等天气，以及一些企业限产、进行检修等影响，生产增长趋缓；二是石油等大宗商品价格下滑导致购进价格指数连续下降；三是制造业内外需求依然疲弱。

“7月制造业PMI在历年同期中也属于偏低水平，指向制造业景气依然偏弱，”海通证券首席宏观债券分析师姜超指出，“反映工业经济或仍未企稳，当前积极财政逐渐加码，稳增长效果仍待观察。”

**非制造业稳中向好**

7月官方非制造业PMI为连续第二个月环比上升，并创2月以来最高水准，市场活动的连续回升，反映非制造业运行的稳定性有所增强，成为中国黯淡经济图景中的一抹亮色。

其中，服务业商务活动指数52.8，连续两个月环比上升，成为拉动非制造业上升的主要动力。物流与采购联合会武威表示，从行业来看这种回升具有一定普遍性，一是批发业指数结束回落走势，意味着企业采购活动趋于活跃；二是暑期消费效应带动下，居民消费活动明显趋旺。

与此同时，在建筑行业进入相对淡季的情况下，与基础建设需求相关的土木工程建筑业却呈现了淡季不淡的特征，其商务活动指数连续三个月上升，本月升至60以上的较高水平。

特别值得关注的是，土木工程建筑业的新订单指数本月升幅明显，环比上升3个百分点以上，指数达到54以上的高位。

“与基础建设投资相关行业供需的活跃，反映出投资需求的稳定，”武威称，“据此判断，下半年随着前期集中审批的基础建设项目的陆续释放，基础建设投资有望对经济运行形成较为持续的拉动力。”

不过，房地产行业7月商务活动指数回落至50以下，新订单指数结束连续回升走势，本月也有所回落，初步判断淡季因素影响较大，需关注该行业指数后续走势。

日前召开的中共中央政治局会议指出，要高度重视应对经济下行压力，高度重视防范和化解系统性风险；要在区间调控基础上加大定向调控力度，坚持积极的财政政策不变调，稳健的货币政策要松紧适度，保持合理的流动性。

申万宏源债券团队认为，除了6月微观需求变化和宏观工业数据的背离可能意味着短期工业有调整需求之外，“无论如何，淡季数据不用过分解读，真正的考验在于进入8月份后需求的恢复情况。”

该团队预计，未来货币政策要保持宽松，流动性要保持宽松，不能收紧，加大定向调控，工具包括差别化存准、差别化降息以及PSL(抵押补充贷款)和MLF(中期借贷便利)等；而积极财政除了增加公共支出、减轻企业负担外，预计还会有更多吸引民间投资的相关政策密集出台。

以下为2015年7月份官方制造业PMI分项指数详情：

指标 7月 6月 比上月

PMI 50 50.2 下降

生产指数 52.4 52.9 下降

新订单指数 49.9 50.1 下降 新出口订单指数 47.9 48.2 下降 积压订单指数 44 44.6 下降 产成品库存指数 47.4 47.7 下降

采购量指数 50.3 50.9 下降

进口指数 47.8 48.0 下降 购进价格指数 44.7 47.3 下降 原材料库存指数 48.4 48.7 下降 从业人员指数 48 48.1 下降 供应商配送时间指 50.4 50.3 上升

数 生产经营活动预期 52.9 52.2 上升

指数

制造业PMI是一个综合指数，按照国际上通用的做法，由五个主要扩散指数加权而成。通常PMI指数在50以上，反映经济总体扩张；低于50，反映经济衰退。

非制造业PMI指标体系，由商务活动指数、新订单指数、新出口订单指数、在手订单指数、存货指数、中间投入价格指数、收费价格指数、从业人员指数、供应商配送时间指数、业务活动预期指数等10个分类指数构成。高于50反映非制造业经济扩张，低于50则反映经济收缩。（完）

欲览详情，请点击国家统计局网站链接 www.stats.gov.cn/

中国物流与采购联合会网站链接 www.chinawuliu.com.cn/

(发稿 乔艳红; 审校 张喜良)

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