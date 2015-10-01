中国9月官方制造业PMI微升至49.8 连续两个月回落后微升

路透北京10月1日 - 中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周四联合公布，中国宏观经济先行指标--9月官方制造业采购经理人指数(PMI)为49.8%，比上月微升0.1个百分点，连续两个月回落后出现微幅回升。

这一数据也高于路透调查的预估中值为49.6。

分企业规模看，大型企业好于中小型企业。大型企业PMI为51.1%，比上月上升1.2个百分点，重回临界点以上；中、小型企业PMI分别为48.5%和46.8%，均比上月下降1.3个百分点，继续低于临界点。

从分类指数看，在构成制造业PMI的5个分类指数中，生产指数、新订单指数和供应商配送时间指数高于临界点，且均比上月有所上升。从业人员指数和原材料库存指数仍低于临界点。

以下为物流与采购联合会提供的9月PMI分项数据详情：

指标 2015年9月份 2015年8月份 比上

指数 指数 月

PMI 49.8 49.7 上升

生产指数 52.3 51.7 上升

新订单指数 50.2 49.7 上升

新出口订单指数 47.9 47.7 上升

生产经营活动预 53.9 54.1 下降

期指数

供应商配送时间 50.8 50.6 上升

指数

从业人员指数 47.9 47.9 持平

原材料库存指数 47.5 48.3 下降

财新刚公布中国9月PMI终值为47.2，略高于初值47，但依然是2009年3月以来最低水准。这也是该指数连续第七个月处在荣枯线下方，上月终值为47.3。[nL3S12021U]

制造业PMI是一个综合指数，按照国际上通用的做法，由五个主要扩散指数加权而成。通常PMI指数在50以上，反映经济总体扩张；低于50，反映经济衰退。（完）