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中国财经 | 2016年 9月 1日 星期四 09:06 BJT

中国8月官方制造业PMI为50.4 上月为49.9--国家统计局

路透北京9月1日 - 中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周四联合公布，宏观经济先行指标--8月官方制造业采购经理人指数(PMI)为50.4，上月和路透调查预估中值均为49.9。

下表为过去一年官方制造业采购经理指数(PMI)历史数据一览(%):

16年8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 15年12月 11月 10月 9月 8月

50.4 49.9 50 50.1 50.1 50.2 49.0 49.4 49.7 49.6 49.8 49.8 49.7

制造业PMI是一个综合指数，按照国际上通用的做法，由五个主要扩散指数加权而成。通常PMI指数在50以上，反映经济总体扩张；低于50，反映经济衰退。（完）

(发稿 李子木; 审校 曾祥进)

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