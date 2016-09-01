中国8月官方制造业PMI为50.4 上月为49.9--国家统计局

沪深证交所上周五两融余额减70.4亿元 至两个半月新低
路透北京1月16日 - 中国股市沪综指上周五收跌0.21%。沪深证交所融资融券余额当日减少70.4亿元人民币，连续第四日下跌；两市两融余额为9,202.8亿元，创两个半月来新低。
路透北京9月1日 - 中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周四联合公布，宏观经济先行指标--8月官方制造业采购经理人指数(PMI)为50.4，上月和路透调查预估中值均为49.9。
下表为过去一年官方制造业采购经理指数(PMI)历史数据一览(%):
16年8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 15年12月 11月 10月 9月 8月
50.4 49.9 50 50.1 50.1 50.2 49.0 49.4 49.7 49.6 49.8 49.8 49.7
制造业PMI是一个综合指数，按照国际上通用的做法，由五个主要扩散指数加权而成。通常PMI指数在50以上，反映经济总体扩张；低于50，反映经济衰退。（完）
(发稿 李子木; 审校 曾祥进)
路透北京1月16日 - 中国股市沪综指上周五收跌0.21%。沪深证交所融资融券余额当日减少70.4亿元人民币，连续第四日下跌；两市两融余额为9,202.8亿元，创两个半月来新低。
路透北京1月16日 - 中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。
路透上海1月16日 - 中国社会科学院世界经济与政治研究所专家肖立晟撰文称，“收盘价+篮子货币”的汇率形成机制虽缓解人民币贬值压力，遏制外储急降势头，但却无法解决市场出清问题；中国央行应沿着“8·11”汇改最初的思路，让市场供求占主导地位，最终实施真正的浮动汇率制度。