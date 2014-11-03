中国10月官方非制造业PMI创九个月最低 （更新版）

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路透北京11月3日 - 中国10月官方非制造业采购经理人指数(PMI)创九个月最低，但仍远高于荣枯线，表明非制造业活动继续保持扩张态势；且新订单指数结束连续两个月的回落走势，并录得五个月最高，预示四季度经济企稳回升的基础仍然存在。

中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周一联合公布，10月官方非制造业商务活动指数小幅降至53.8；上月为54.0。

“10月非制造业商务活动指数虽有小幅回调，但运行仍较平稳。一些向好发展的苗头也进一步显现，...市场需求稳中有增，特别是建筑业需求升幅明显，有利于四季度经济企稳回升。”中国物流与采购联合会副会长蔡进在解读数据时称。

他并表示，当前宏观调控应立足于结构调整，从加大供给入手，增加对医疗卫生、文化教育、节能环保、体育健身等服务领域的投入，通过增强服务供给，有效释放潜在消费需求，巩固稳增长的需求基础。

数据显示，10月新订单指数升至51.0，结束了此前连续两个月的下滑态势，且创出今年6月以来新高。其中，建筑业新订单指数升幅最明显，环比上升了6.4个百分点至56.4，为年内新高；服务业新订单指数为49.6，比上月回升0.2个百分点。

伴随着需求的回升，10月中间投入价格指数和收费价格指数均出现了回升。其中，中间投入价格指数重回临界点上方，为52.0。收费价格指数虽仍在50以下，但较上月有所回升。

“价格的适度回升体现了需求对经济增长的带动作用，有利于企业经营的改善和市场信心的提升。”中国物流信息中心的武威称，四季度消费稳中回升态势有望实现。

新出口订单指数则大幅回落1.8个百分点至49.0。分行业来看，建筑业新出口订单指数为43.6；服务业新出口订单指数为50.4。

**基建投资稳增长效应显现**

政府4月以来公布了一系列基建投资项目以期抵消楼市持续下滑对经济的拖累。国家发改委10月中旬至今共核准九条铁路和三个机场的投资，总额近5,000亿元人民币；此外，近期国务院常务会议决定创新重点领域投融资机制，向民间资本开放包括铁路在内的多个领域。

建筑业的新订单指数创出56.4的年内新高。从具体行业看，房屋建筑业和土木工程建筑业的市场需求较上月均有明显提升，特别是土木工程建筑业的商务活动指数和新订单指数均呈现连续回升趋势，分别升至60以上和55的高位。

“四季度，基础建设投资对稳增长的贡献将持续显现。一是三季度，铁路、公路、水路固定资产投资增长增速的明显提升；二是近期发改委连续批复了包括高铁和机场在内的基础设施建设项目；三是国务院决定创新重点领域投融资机制，向民间资本开放更多投资领域。”武威表示。

关于年内持续低迷的房地产市场，数据显示，10月房地产业的商务活动指数和新订单指数环比升幅均在3个百分点以上，但指数水平仍运行在50以下。

武威认为，随着房贷新政的逐步落实和各地限购政策的陆续松动，房地产行业活动有所回升。

“随着房贷新政对刚需和改善性需求的进一步拉动以及政府对住房消费的推动，房地产行业活动有望逐步企稳。”他说。

中国指数研究院报告称，10月百城住宅均价同比23个月来首次下跌，环比则连续第六个下跌，但跌幅缩窄。整体来看，全国主要城市住宅价格仍处于下行区间，但本月跌幅缩小。（完）

(发稿 侯向明； 审校 曾祥进)

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