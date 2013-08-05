工信部正审理第二批申请符合规范条件的钢企--官员

路透北京8月5日 - 中国工信部原材料工业司副司长苗治民称，工信部目前正在审理第二批申请符合《钢铁行业规范条件》的企业，要加大这一批企业的核查力度，预计在11月完成审核。并计划在明年初再组织一批，将80%左右的现有钢铁产能纳入到规范管理范畴。

中钢协网站援引其在钢协四届六次常务理事（扩大）会议上的讲话称，对于符合规范条件的企业，工信部将会同有关部门支持发展，推动跨地区、跨所有制及区域内兼并重组，实施企业技术改造，优化产业结构和区域布局，实现结构调整和转型升级。

而对于不符合规范条件的企业，将综合运用融资、差别电价、财政奖励、考核问责等经济手段，节能、环保等法律约束，和行政问责等必要的行政措施，逐步压缩其生存空间，迫其退出钢铁行业。

他并强调，工信部提出加强钢铁行业管理的总体思路是：加强多部门合作（尤其是发改委、环境保护、质量监督、城乡建设、交通等部门），营造公平市场竞争环境。健全铁矿石资源保障体系，加强钢铁工业与下游用钢行业合作，以科技创新、兼并重组和绿色循环低碳发展为抓手，化解产能过剩矛盾，提高企业核心竞争力，促进钢铁工业转型升级。

2013年4月，工业和信息化部正式公告了第一批符合《钢铁行业规范条件》的45家企业。这45家钢铁企业占2012年全国粗钢产量的41.4%，其中既包括宝钢、鞍钢、武钢等国有企业，也包含沙钢、方大特钢等民营企业。

早在2012年下半年，工信部修订了《钢铁行业规范条件》，充分考虑中国钢铁工业目前发展水平，以现有钢铁企业生产必须具备的基本条件为基础，注重可操作性。《规范条件》主要从产品质量、环境保护、能源消耗和资源综合利用、工艺与装备、生产规模、安全卫生和社会责任等6个方面提出了要求。

**鼓励钢企利用期货套期保值**

苗治民指出，根据国务院“简政放权”的有关要求，铁矿石流通管理职能进行了相应调整，总体来看不会对中国铁矿石进口形势带来较大影响。而铁矿石产品金融化趋势越发明显，钢铁企业要充分利用期货套期保值的避险功能提高市场应对能力。

钢铁业近期的几项重点工作包括落实钢铁行业规范条件，营造行业公平的市场竞争环境，加强钢铁工业与下游用钢产业合作，促进钢铁产品升级，并推进企业兼并重组，提高行业综合竞争力。

“铁矿石产品金融化趋势越发明显，钢铁企业要主动了解和熟悉期货交易业务，充分利用期货套期保值的避险功能，减少因铁矿石价格波动带来的经营风险，提高市场应对能力。”苗治民指出。

中钢协网站刊登其讲话并指出，最近证监会完成了铁矿石、铁合金、热轧板卷等产品的期货研究，争取国务院能够批准开展期货交易，钢铁企业要做好相关准备。

他并指出，中国主要工业行业今后都将处于由大到强转变的关键期，主要工业产品的升级换代都离不开高性能钢铁材料，建筑用钢占钢材消费的50%左右，钢制部件占汽车等交通工具重量的70%，占能源生产装备重量的90%。因此，工业转型升级在一定程度上也依赖于钢铁材料的升级换代。（完）

更多细节，请点选中钢协网站：here (发稿 李文科; 审校 黄凯)

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