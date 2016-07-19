版本:
中国
中国财经 | 2016年 7月 19日 星期二 17:31 BJT

中国国务院任命郑薇为国家外汇管理局副局长

路透北京7月19日 - 中国国务院决定，任命郑薇为国家外汇管理局副局长，任命刘小明为交通运输部副部长。

外管局深圳分局网站2015年5月6日的信息显示，郑薇为人民银行深圳市中心支行党委委员、副行长，兼任国家外汇管理局深圳市分局副局长。

中国政府网周二刊登新闻稿并指出，国务院还任命刘雅鸣、陆桂华为水利部副部长，任命苏全利为国家铁路局副局长，任命徐麟为国家互联网信息办公室主任。（完）

更多细节，点选中国政府网链接 here

(发稿 李文科; 审校 乔艳红)

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐