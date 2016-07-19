中国国务院任命郑薇为国家外汇管理局副局长

中国2016年全年ODI规模创新高且超越FDI 同比增逾四成
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透北京7月19日 - 中国国务院决定，任命郑薇为国家外汇管理局副局长，任命刘小明为交通运输部副部长。
外管局深圳分局网站2015年5月6日的信息显示，郑薇为人民银行深圳市中心支行党委委员、副行长，兼任国家外汇管理局深圳市分局副局长。
中国政府网周二刊登新闻稿并指出，国务院还任命刘雅鸣、陆桂华为水利部副部长，任命苏全利为国家铁路局副局长，任命徐麟为国家互联网信息办公室主任。（完）
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(发稿 李文科; 审校 乔艳红)
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透北京1月16日 - 中国国家能源局周一公布，2016年全社会用电量59,198亿千瓦时，同比增长5.0%；其中第二产业用电量占逾七成，但同比仅增长2.9%。
路透上海/北京1月16日 - 人民币兑美元即期周一小幅收涨，中间价亦小升。交易员指出，将于本周正式就职的美国候任总统特朗普依旧鲜有经济政策新信息，美元指数承压续利好人民币，且春节临近客盘购汇需求也有所下降，大行适度提供美元流动性，确保汇价基本稳定。