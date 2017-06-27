全国人大任命王蒙徽为住建部部长 李干杰为环保部部长

人民币收升重回6.80关口 大行护驾加重市场谨慎情绪
路透上海/北京6月28日 - 人民币兑美元即期周三收升重回6.80关口，中间价亦大涨近240点，一改此前颓势。交易员称，昨日人民币多头暴力推升，加上晚间欧美官员讲话“配合”，今日美元指数继续走低，且大行持续结汇，人民币多头扩大战果；但市场情绪谨慎，成交明显缩量。
路透北京6月27日 - 新华社官方微博新华视点周二报导，十二届全国人大常委会第二十八次会议经表决，决定任命王蒙徽为住房和城乡建设部部长，任命李干杰为环境保护部部长。
王蒙徽于6月初接替陈政高任住建部党组书记。据人民网资料，王蒙徽，1960年1月生，江苏盐城人，工学博士学位，副教授。曾在清华大学建筑系建筑学专业学习，历任清华大学建筑学院院长助理、广州市城市规划局局长、广东省云浮市委书记、福建省政府副省长、厦门市委书记、辽宁省委副书记、沈阳市委书记等。
前任环保部长陈吉宁已于5月底开始担任北京市副市长、代理市长。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 林高丽)
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路透北京6月28日 - 中国金融期货交易所周三表示，根据新的金融期货投资者适当性制度实施办法，将对投资者申请开户时资金验证时限做出调整，并明确期货公司会员应落实适当性制度执行统一的综合评估、多级审核等要求。
路透北京6月28日 - 中国国家发展改革委和商务部周三发布《外商投资产业指导目录（2017年修订）》，与2015年版相比，减少30条限制性措施，鼓励类条目数量则基本不变，继续鼓励外资投向先进制造、高新技术、节能环保、现代服务业等领域；并将于7月28日起正式施行。