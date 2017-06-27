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中国财经 | 2017年 6月 27日 星期二 15:39 BJT

全国人大任命王蒙徽为住建部部长 李干杰为环保部部长

路透北京6月27日 - 新华社官方微博新华视点周二报导，十二届全国人大常委会第二十八次会议经表决，决定任命王蒙徽为住房和城乡建设部部长，任命李干杰为环境保护部部长。

王蒙徽于6月初接替陈政高任住建部党组书记。据人民网资料，王蒙徽，1960年1月生，江苏盐城人，工学博士学位，副教授。曾在清华大学建筑系建筑学专业学习，历任清华大学建筑学院院长助理、广州市城市规划局局长、广东省云浮市委书记、福建省政府副省长、厦门市委书记、辽宁省委副书记、沈阳市委书记等。

前任环保部长陈吉宁已于5月底开始担任北京市副市长、代理市长。（完）​​​​

(发稿 宿泱韫; 审校 林高丽)

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