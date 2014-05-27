中纪委：重点查处十八大后还不收敛不收手的重要岗位官员

路透北京5月27日 - 中共中央纪委副书记杨晓渡表示，坚持以零容忍态度惩治腐败，加大案件查处力度，重点查处十八大后还不收敛不收手的、问题线索反映集中的、群众反映强烈的、现在重要岗位且可能还要提拔使用的党员干部，形成有力震慑，坚决遏制腐败蔓延势头。

他周一在中央纪委监察部网站举行的在线访谈时称，要铁面执纪，坚决纠正无组织无纪律、自由主义、好人主义等现象，严肃查处违反党纪的行为，确保纪律刚性约束。

”深入落实中央八项规定精神，加强执纪监督和惩戒问责，抓住重要节点，加大执纪检查力度，指名道姓通报曝光“四风”方面存在的问题，充分发挥媒体和群众的监督作用，持之以恒纠正“四风”。“杨晓渡称。

中纪委网站周一宣布，湖南省政协原党组副书记、副主席阳宝华涉嫌严重违纪违法，目前正接受组织调查。成为十八大以来被调查的27位省部级高官，也是今年以来第10位被调查的省部级高官。（完）

(发稿 沈燕; 审校 曾祥进)

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