中纪委：重点查处十八大后还不收敛不收手的重要岗位官员

韩国称美国重申负担萨德费用 特朗普致电亚洲盟友
路透首尔4月30日 - 韩国表示，美国已重申将负担部署萨德反导系统的费用。而在几天前，美国总统特朗普曾说韩国应该为这套10亿美元、用于防备朝鲜威胁的系统买单。
路透北京5月27日 - 中共中央纪委副书记杨晓渡表示，坚持以零容忍态度惩治腐败，加大案件查处力度，重点查处十八大后还不收敛不收手的、问题线索反映集中的、群众反映强烈的、现在重要岗位且可能还要提拔使用的党员干部，形成有力震慑，坚决遏制腐败蔓延势头。
他周一在中央纪委监察部网站举行的在线访谈时称，要铁面执纪，坚决纠正无组织无纪律、自由主义、好人主义等现象，严肃查处违反党纪的行为，确保纪律刚性约束。
”深入落实中央八项规定精神，加强执纪监督和惩戒问责，抓住重要节点，加大执纪检查力度，指名道姓通报曝光“四风”方面存在的问题，充分发挥媒体和群众的监督作用，持之以恒纠正“四风”。“杨晓渡称。
中纪委网站周一宣布，湖南省政协原党组副书记、副主席阳宝华涉嫌严重违纪违法，目前正接受组织调查。成为十八大以来被调查的27位省部级高官，也是今年以来第10位被调查的省部级高官。（完）
(发稿 沈燕; 审校 曾祥进)
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路透伦敦/布鲁塞尔4月30日 - 英国首相特雷莎·梅周日表示，预计退欧协商过程会比较艰难。此前欧盟领导人就苛刻条款达成一致，并警告英国“不要幻想”，称这可能阻碍达成退欧协议。