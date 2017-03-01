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中国财经 | 2017年 3月 1日 星期三 15:55 BJT

中国共享单车初创企业Ofo完成新一轮4.5亿美元融资

路透上海/香港3月1日 - 中国共享单车初创企业Ofo表示，已在新一轮融资中筹得4.5亿美元。目前该公司正在与资金雄厚的对手摩拜单车相竞争。

Ofo在一份声明中称，此次投资方包括DST Global、滴滴出行、中信集团旗下的私募股权机构。

上个月摩拜单车完成了一轮2.15亿美元融资，领投者是腾讯控股(0700.HK)和美国华平投资集团。

Ofo此前曾获得过小米和滴滴的投资。

自2015年中以来，Ofo已经积累了2,000万注册用户。(完)

(编译 王洋; 审校 王颖)

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