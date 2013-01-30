中国2013年石油表观消费量预计增长4.8%--中石油

* 今年石油表观消费量料增4.8%至5.14亿吨

* 中国石油需求峰值在8-9亿吨之间

* 天然气2013年表观消费量料增11.9%

路透北京1月30日 - 中国经济回暖将带动今年石油需求增速略有回升.中石油集团经济技术研究院周三发布报告,预计2013年石油需求增长4.8%至5.14亿吨,这一增速将高过去年.

中国是全球第二大石油消费国.根据路透测算,中国2012年石油表观消费量同比增长4.5%,这一增速低于2011年的6.3%.不过该研究院预估2012年的石油表观消费量同比增长4.7%至4.9亿吨.

中石油集团经济技术研究院市场研究所所长单卫国并在报告发布会上称,根据需求预测模型的计算结果,综合考虑能源发展情况,2020年中国石油需求料在5.88亿吨,2030年则将达到7.0亿吨.

"通过对比分析国内外石油和能源消费特点,我们初步判断中国石油需求峰值在8-9亿吨之间."单卫国在发布会上指出.

报告提到,今后一段时间,中国将加快推进资源性产品价格改革,油气价格改革将对消除炼化业和天然气进口政策性亏损问题产生积极影响;天然气作为实现清洁发展的桥梁,将获得更多政策支持.

报告并指出,2013年中国石油和原油进口量继续增长,对外依存度进一步上升.而国内成品油需求增速有所回升,呈前低后高趋势.

数据显示,根据国内产需情况,在基准情景下,2013年中国石油和原油净进口量分别为3.05亿吨和2.89亿吨,较2012年分别增长7.5%和7.3%.原油对外依存度将达到58%.

报告还预计2013年中国全年原油加工量预计约为4.89亿吨,同比增长5.4%.并预计中国在2013年新增炼油能力3,950万吨/年,同比增长6.9%,总能力达到6.14亿吨/年.

天然气方面,报告预计中国2013年天然气表观消费量预计达到1,650亿立方米,同比增长11.9%,今年天然气进口总量预计为530亿立方米,同比增长23.8%,液化天然气(LNG)进口量预计为1,650万吨,同比增长14.6%.

而此前中国发改委公布,2012年全年天然气表观消费量增长13%.中国工信部此前亦公布《石化和化学工业"十二五"发展规划》,预计2015年时成品油年需求量料达3.2亿吨,"十二五"期间需求平均年增速为5.5%,同时,目标2015年一次原油加工能力6亿吨/年左右.

中石油集团是中国石油天然气股份有限公司(601857.SS)(0857.HK)(PTR.N)的母公司.(完)

(发稿 李文科; 审校 黄凯)

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