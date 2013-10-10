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时事要闻 | 2013年 10月 10日 星期四 12:28 BJT

江苏一起特大地沟油案一审宣判

路透上海10月9日 - 江苏省连云港市中级人民法院周三对一桩特大制售地沟油案进行宣判。法庭判处该案主犯无期徒刑，其余被告人各自获刑。

连云港市中级人民法院在其官网上表示，法庭判决认为，被告人构成生产、销售有毒、有害食品罪。

据悉，生产的该类食用油销售至安徽省、四川省、重庆市、北京市等地。在2011-2012年期间，这间名为康润公司的企业通过出售此类食用油获得逾6,000万元。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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