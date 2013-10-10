江苏一起特大地沟油案一审宣判

背景资料：英国退欧倒计时
3月29日(周三)--英国驻欧盟大使Tim Barrow在大约下午1:30(1130GMT)从大使馆来到欧洲理事会大楼，递交特雷莎·梅的签名信，通知欧盟英国要退出。在伦敦，特雷莎·梅将在议会发表讲话。
路透上海10月9日 - 江苏省连云港市中级人民法院周三对一桩特大制售地沟油案进行宣判。法庭判处该案主犯无期徒刑，其余被告人各自获刑。
连云港市中级人民法院在其官网上表示，法庭判决认为，被告人构成生产、销售有毒、有害食品罪。
据悉，生产的该类食用油销售至安徽省、四川省、重庆市、北京市等地。在2011-2012年期间，这间名为康润公司的企业通过出售此类食用油获得逾6,000万元。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
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3月29日(周三)--英国驻欧盟大使Tim Barrow在大约下午1:30(1130GMT)从大使馆来到欧洲理事会大楼，递交特雷莎·梅的签名信，通知欧盟英国要退出。在伦敦，特雷莎·梅将在议会发表讲话。
路透3月29日 - 美国地质调查局称，俄罗斯远东地区Komandorskiye Ostrava附近周三发生地震，震级初步测定为6.9级。
路透布鲁塞尔3月28日 - 欧洲议会成员希望告诉英国人，在英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周三稍晚启动为期两年的退欧进程之后，英国人还可以改变主意，留在欧盟。