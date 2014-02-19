中国石油需求放缓 俄罗斯和伊拉克逆势抢夺市场份额

(本文由路透中文网编译提供)

路透新加坡2月18日（记者 Jacob Gronholt-Pedersen） - 俄罗斯和伊拉克增加对华原油出口，而中国石油需求增速为近20年来最慢，迫使其他供应商将货物转运到其他地方。

来自拉美、非洲和一些中东生产商的石油原本预计运往中国，这些货物被运往其他地方将拖累今年的指标价格，而且国有石油公司们已经开始降低官方售价以寻找买家。

俄罗斯Rosneft 和伊拉克已经与中国签署合同，合计出口中国的石油增长量比2014年中国石油进口需求预计增长量超出接近50%。Rosneft是俄罗斯最大的石油生产商，在政府的支持下将东西伯利亚的石油输往亚洲。伊拉克则提供大幅折扣和对买家要求不高的合同条款。

中石油 和BP 因担忧需求增长，也在推迟或放弃中国国内炼厂项目，卖家在需求低于预期的市场里将争得“头破血流”。

“很多人想把原油卖到亚洲，需求可能不足。”Energy Security Analysis的Andrew Reed表示。

去年中国油类需求仅增长1.6%，为1992年以来最低。路透数据显示，中国原油进口增长4%，为至少2007年以来最低，而2010年时增幅超过17%。

尽管中石化称今年中国原油进口将增加7.1%或每日37万桶左右，来自俄罗斯和伊拉克的供应增加远高于上述数字。

2013年Rosneft向中国出口了日均30万桶石油，今年出口量将额外增加每日18万桶，对华石油出口最终将升至每日90万桶以上。

“这是合理的做法。俄罗斯只是试图确保一个长期石油买家。”Reed指出。

随着伊拉克努力增加其在华和在亚洲的市场份额，该国今年料成为中国第二大原油供应国，对华出口量增加68%至每日88.2万桶。

中国增加从俄罗斯和伊拉克进口石油加剧了其他石油出口商对亚洲市场的争夺。

随着传统的美国和欧洲市场石油进口需求下降，拉美和非洲生产商已经向亚洲买家提供更大的折扣。（完）