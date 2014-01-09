中国石油需求增长正在放缓 今年增速料不到4%--野村

路透上海1月9日 -投行野村证券周四表示，随着中国经济增速的逐步回落，石油需求增长也在放缓，今年增速料接近4%，但由于国内产量增加有限，进口增幅仍将达到7%左右。

“总的来看，我们预计2014年中国石油需求将从去年平均1,020万桶/日的估值升至1,060万桶/日。”野村亚太区油气研究主管Gordon Kwan表示。

他在一个电话会议中指出，短期内中国石油需求增速大致会维持在GDP增速的一半左右。野村预计，今年中国GDP增速将为7.5%。

野村的估值与此前国际能源署(IEA)的预测大致接近，后者在12月报告中称，2013年中国石油需求料为1,019万桶/日，2014年料增至1,057万桶/日。

路透此前根据官方数据的计算结果显示，2013年上半年，中国表观石油需求同比增长3.4%，至982万桶/日。表观需求在计算时加入了炼厂的净进口，但未计入商业和战略库存的变化。

Kwan并指出，由于国内石油产量增幅不大，预计今年中国石油进口增速将达到需求的近两倍，即7%左右。炼厂成品油产量料将增长4-5%，因汽油和柴油需求增速随整体经济放缓。

他并预计，中国天然气需求将以每年10-12%的步伐增长，主要是由于基数较低。

近几个月中国多地遭遇严重雾霾天气，使得部分业内人士预计政府将在环保压力下，推动国内能源消费更多地转向天然气等较清洁能源，不过野村认为，从煤到气的转换将需要较长时间。

“能源消费重点从煤炭和石油到天然气的转变过程将持续，但其进程将会很缓慢。”Kwan指出。

他表示，目前煤炭仍是中国最主要的能源消费品种，天然气只占初级能源消费的3%左右，而且其价格远高于煤炭，鉴于关停部分煤矿还涉及潜在的就业问题，预计从煤到气的结构性变化将很缓慢。(完)

(发稿 丁琦；审校 曾祥进)

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