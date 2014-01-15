中国今年石油表观需求量预计增长4%--中石油

路透上海1月15日 -中国石油天然气集团公司周三发布报告预计，2014年中国石油表观需求量将较去年增长约4%，至5.18亿吨；原油净进口量料增加7.1%，至2.98亿吨。

该《2013年国内外油气行业发展报告》并预计，今年全国原油加工量将增长5.1%，至5.09亿吨；石油对外依存度达到58.8%，较去年的58.1%提高。

报告同时预计，2014年中国成品油产量为3.13亿吨，富余1,339万吨，供需宽松度进一步扩大；成品油出口快速增长，增速达30%以上。

投行野村上周表示，随着中国经济增速的逐步回落，石油需求增长也在放缓，今年增速料接近4%，但由于国内产量增加有限，进口增幅仍将达到7%左右。

天然气方面，中石油集团报告预计，今年中国表观需求将同比增长11%，至1,860亿立方米。天然气进口量料达630亿立方米，较上年增长18.9%；产量有望达到1,240亿立方米，同比增长6.0%。

报告还显示，2013年中国战略石油储备能力未有变动，仍为1.41亿桶。

根据中石油数据，2013年中国的石油和原油表观消费量分别达到4.98亿吨和4.87亿吨，同比分别增长1.7%和2.8%，增速较2012年下降2.8和1.7个百分点。

同期成品油表观消费量为2.86亿吨，同比增长3.5%，增速较2012年下降1.8个百分点。全年成品油净出口1,008万吨，同比增长98.7%。

中石油集团是中国石油天然气股份有限公司(601857.SS)(0857.HK)(PTR.N)的母公司。(完)

(发稿 丁琦/李文科；撰写 李然 审校 张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。