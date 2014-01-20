中国2013年表观石油需求同比增速回落至1.6%

美国初裁进口自中国的硬木胶合板存在补贴 拟征反补贴税（更新版）
路透华盛顿4月18日 - 美国商务部周二表示，初步判定进口自中国的硬木胶合板产品存在补贴，将征收9.89%至111.09%不等的反补贴税。
路透北京1月20日 -路透根据政府初步数据测算，中国2013年表观石油需求每日978万桶，同比增速回落至1.6%的五年低点；12月表观石油需求同比下降7.5%。
中国12月表观石油需求约为每日1,006万桶，较11月的每日994万桶增长1.2%。
数据显示，2013年整体表观石油需求约为每日978万桶，较2012年增长约15万桶。
该数据逊于国际能源署(IEA)最新预估，即中国2013年石油需求增长3.8%，或37万桶。(完)
(编译 朱晓军；审校 许娜)
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