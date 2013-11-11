中国10月石油需求稳定 经济企稳带动炼厂产出增加

记者 陈爱珠 编译 于春红/王兴业

路透北京11月9日 -中国10月石油表观需求较上年同期微幅增长0.3%，9月时曾创下17个月来首度同比下跌。随着中国显示出更多经济企稳迹象，炼厂产出增加。

过去两天的官方数据显示，在持续下滑后，中国经济已站稳脚跟，制造业活动增幅快于预期，且出口增幅亦强于市场预估。

根据路透对政府初步数据的计算，10月中国燃料需求为每日约979万桶。中国是全球最大石油净进口国，而且是全球石油市场的主要推动力。

去年10月燃料日需求量为976万桶；今年9月日需求量为961万桶，今年10月较9月增长1.9%。

新华社旗下能源刊物中国油气新闻(OGP)称，7-9月中国燃料库存连续三个月下降，这意味着实际需求应高于表面数字。

巴克莱分析师Cheng Sijin在报告中写道，“新炼能的启用和具有韧性的生产活动，应会支持直到年底的需求。”

根据路透计算，2013年前10个月，石油表观日需求增长3.1%，至975万桶。但这低于去年约4.5%的增长率，后者已是四年来最低增速。

据国家统计局数据，10月中国炼厂原油加工量较上年同期增长3.1%，至4,108万吨，合每日967万桶。

这比9月高出近3%。9月的原油加工量同比下降，因为许多炼厂正在检修。

中国炼厂的利润率已经有所改善，得益于3月启动市场联动性更强的定价机制。中国石化(0386.HK)上月表示，今年1-9月，原油加工量较上年同期增长6.4%，精炼毛利润率达到每桶5.49美元，同比猛增150%。

根据海关数据，10月石油净进口较上年同期下降62%，至每日约115,160桶。减少的原因可能是，中石化在获得新的出口配额后将大量柴油运至海外。(完)

(译文审校 侯向明/张荻)

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