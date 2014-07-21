发改委宣布周二起下调成品油价格 降幅为年内最大

路透北京7月21日 - 中国国家发改委周一通知称，决定自周二（22日）零时起，将汽、柴油价格每吨分别降低245元和235元人民币。这是年初以来第九次调整成品油价格，也是下调幅度最大的一次。

路透根据历史数据测算，和6月下旬上次调价后相比，是次汽油价格每吨降幅为2.7%，柴油价格每吨降幅为3%。调整后的汽、柴油供应价格分别为每吨8,735元和7,620元。

发改委网刊刊登的新闻稿称，是次降价后零售价格90号汽油0号柴油每升分别降低0.18元和0.20元。

“7月上旬以来，受地缘政治缓和等因素影响，国际市场油价震荡下行，前10个工作日平均价格较大幅度下跌，”新闻稿称，此次价格调整幅度是根据7月21日前10个工作日国际市场原油平均价格变化情况计算，并累加上个调价周期未调价金额确定。

发改委上次调整油价是在6月24日，当时汽、柴油供应价格每吨分别提高165元和160元，调整后的汽、柴油供应价格分别为每吨8,980和7,855元。

根据2013年3月27日起实施的新成品油定价机制，成品油价格每10个工作日调整一次。但当汽、柴油的涨价或降价幅度低于每吨50元，折合到每升调价金额不足5分钱，为节约社会成本，零售价格暂不作调整，纳入下次调价时累加或冲抵。（完）

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(发稿 乔艳红; 审校 张喜良)

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