发改委宣布周二起下调成品油价格 降幅为年内最大

中国力度空前的金融整肃并非空穴来风 目前是整顿改革好时机--新华
路透北京4月30日 - 新华社周日称，力度空前的金融整肃行动并非空穴来风，当前中国金融风险总体可控，但也面临不少挑战。经济稳中向好的态势也为加强监管提供了较大政策空间，目前是整顿秩序、推进改革的较好时间窗口，需要及时抓住。
路透北京7月21日 - 中国国家发改委周一通知称，决定自周二（22日）零时起，将汽、柴油价格每吨分别降低245元和235元人民币。这是年初以来第九次调整成品油价格，也是下调幅度最大的一次。
路透根据历史数据测算，和6月下旬上次调价后相比，是次汽油价格每吨降幅为2.7%，柴油价格每吨降幅为3%。调整后的汽、柴油供应价格分别为每吨8,735元和7,620元。
发改委网刊刊登的新闻稿称，是次降价后零售价格90号汽油0号柴油每升分别降低0.18元和0.20元。
“7月上旬以来，受地缘政治缓和等因素影响，国际市场油价震荡下行，前10个工作日平均价格较大幅度下跌，”新闻稿称，此次价格调整幅度是根据7月21日前10个工作日国际市场原油平均价格变化情况计算，并累加上个调价周期未调价金额确定。
发改委上次调整油价是在6月24日，当时汽、柴油供应价格每吨分别提高165元和160元，调整后的汽、柴油供应价格分别为每吨8,980和7,855元。
根据2013年3月27日起实施的新成品油定价机制，成品油价格每10个工作日调整一次。但当汽、柴油的涨价或降价幅度低于每吨50元，折合到每升调价金额不足5分钱，为节约社会成本，零售价格暂不作调整，纳入下次调价时累加或冲抵。（完）
欲览详情，请点击国家发改委网站链接 here
(发稿 乔艳红; 审校 张喜良)
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