发改委宣布周五起上调成品油价格

路透北京11月28日 -中国国家发展改革委周四宣布，中国将于周五起上调成品油价格，汽、柴油价每吨分别调升160元和155元人民币。这是新的成品油定价机制实施以来油价首次“三连跌”后的重回升势。

发改委网站刊登的新闻稿称，测算到零售价格90号汽油和0号柴油（全国平均）每升分别提高0.12元和0.13元。调价执行时间为11月28日24时。

发改委称，此次成品油价格调整幅度，是按照现行成品油价格形成机制，根据11月28日前10个工作日国际市场原油平均价格变化情况计算确定的。11月中旬以来，受冬季用油需求增加等因素影响，国际市场油价震荡上行，前10个工作日平均价格上涨。

中国最近的一次调价是今年11月15日起，国内汽、柴油价格每吨分别下调160元和155元人民币。这是新的成品油定价机制实施以来，油价首次“三连跌”。（完）