发改委宣布周五起上调成品油价格

宝武集团联合招商局等发起设立国内首只钢铁产业结构调整基金
路透上海4月7日 - 中国宝武钢铁集团周五宣布，其联合WL罗斯公司、中美绿色基金、招商局集团一起发起成立四源合钢铁产业结构调整基金（筹），基金规模初定为400-800亿元人民币，这将是中国第一支钢铁产业结构调整基金。
路透北京11月28日 -中国国家发展改革委周四宣布，中国将于周五起上调成品油价格，汽、柴油价每吨分别调升160元和155元人民币。这是新的成品油定价机制实施以来油价首次“三连跌”后的重回升势。
发改委网站刊登的新闻稿称，测算到零售价格90号汽油和0号柴油（全国平均）每升分别提高0.12元和0.13元。调价执行时间为11月28日24时。
发改委称，此次成品油价格调整幅度，是按照现行成品油价格形成机制，根据11月28日前10个工作日国际市场原油平均价格变化情况计算确定的。11月中旬以来，受冬季用油需求增加等因素影响，国际市场油价震荡上行，前10个工作日平均价格上涨。
中国最近的一次调价是今年11月15日起，国内汽、柴油价格每吨分别下调160元和155元人民币。这是新的成品油定价机制实施以来，油价首次“三连跌”。（完）
(发稿 沈燕; 审校 黄凯)
路透上海4月7日 - 中国宝武钢铁集团周五宣布，其联合WL罗斯公司、中美绿色基金、招商局集团一起发起成立四源合钢铁产业结构调整基金（筹），基金规模初定为400-800亿元人民币，这将是中国第一支钢铁产业结构调整基金。
路透4月7日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国电商巨头阿里巴巴可能将50亿美元的五年期到期一次性偿还贷款的筹资金额提高，此前有13家银行核贷。
路透上海4月7日 - 中国3月末外汇储备实现两连升，一季度外储仅微降不足15亿美元，相较去年同期的近1,200亿美元降幅，已大幅改观；若外储币种结构与全球储备类似，则3月用于调控市场的外储也只有40亿美元左右，资本外流压力已明显缓解。