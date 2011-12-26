中国首艘深水勘察船将赴南海服役

中国下放政府投资交通项目审批权 仅保留少部分重大项目等--发改委
路透北京2月8日 - 中国国家发展改革委最新发布通知称，将以交通领域作为深化投资项目审批改革的重点。除涉及国务院、中央军委事权外，对能用规划实行有效管理的项目最大程度下放审批，仅保留少部分重大项目和中央投资为主项目的审批权限，同时加强规划管理和事中事后监管。
路透北京12月26日电---《中国石油报》周一报道，中国首艘深水工程勘察船"海洋石油708"将在南海投入使用。
报道并未提及勘察船将前往的具体海域。
中石油运营的该报纸称，"海洋石油708"配套钻井系统作业水深3000米，钻孔深度可达海底以下600米。
报道称，宝鸡石油机械有限责任公司是该船钻井系统生产商。12月16日，这艘勘察船已在广州交付给用户中海油田服务股份有限公司(2883.HK)。（完）
编译：黎黎 发稿：王凤昌
路透全新邮件产品服务——"每日财经荟萃"，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京2月8日 - 中国国家发展改革委最新发布通知称，将以交通领域作为深化投资项目审批改革的重点。除涉及国务院、中央军委事权外，对能用规划实行有效管理的项目最大程度下放审批，仅保留少部分重大项目和中央投资为主项目的审批权限，同时加强规划管理和事中事后监管。
路透2月8日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间16:12时，1港元=0.88697人民币)
路透北京2月8日 - 中国证监会周三表示，对企业并购审核将加大审核力度，形成监管威慑；强化业绩补偿监管，引导市场估值回归，逐步对上市公司实施分行业信息披露监管。