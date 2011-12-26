中国首艘深水勘察船将赴南海服役

路透北京12月26日电---《中国石油报》周一报道，中国首艘深水工程勘察船"海洋石油708"将在南海投入使用。

报道并未提及勘察船将前往的具体海域。

中石油运营的该报纸称，"海洋石油708"配套钻井系统作业水深3000米，钻孔深度可达海底以下600米。

报道称，宝鸡石油机械有限责任公司是该船钻井系统生产商。12月16日，这艘勘察船已在广州交付给用户中海油田服务股份有限公司(2883.HK)。（完）

编译：黎黎 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——"每日财经荟萃"，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。