消息人士称中国发放今年第二批成品油出口配额

路透新加坡4月5日 - 两位知情人士周三称，在2017年第二批出口配额发放中，中国将本国四大石油巨头的出口配额下调73%。

消息人士称，该配额分配不包括中石油(601857.SS)，这有点不同寻常，因中石油是成品油主要出口商。目前不能立即获知原因。

消息人士称，此次配额允许中石化(600028.SS)、中海油(0883.HK)和中化集团(600500.SS)今年再出售333.5万吨汽油、柴油和航煤。(完)