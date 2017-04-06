消息人士称中国发放今年第二批成品油出口配额

穆迪称没有重估中国评级的具体时间表
路透上海5月24日 - 美国穆迪投资者服务公司(Moody's)主权风险部高级副总裁Marie Diron表示，在周三调降中国评级之后，穆迪没有重新考虑中国评级的具体时间表。
路透新加坡4月5日 - 两位知情人士周三称，在2017年第二批出口配额发放中，中国将本国四大石油巨头的出口配额下调73%。
消息人士称，该配额分配不包括中石油(601857.SS)，这有点不同寻常，因中石油是成品油主要出口商。目前不能立即获知原因。
消息人士称，此次配额允许中石化(600028.SS)、中海油(0883.HK)和中化集团(600500.SS)今年再出售333.5万吨汽油、柴油和航煤。(完)
(编译 于春红; 审校 王洋)
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路透上海5月24日 - 中国房地产企业借道信托融资料继续收紧。三位消息人士周二晚间透露，银监会日前发文将开展房地产信托业务纳入今年现场检查要点，重点查是否存在规避房地产贷款监管要求变相开展相关业务和股+债”项目中是否存在不真实的股权或债权等。
路透法兰克福5月23日 - 中国网络和智能手机巨头华为周二表示，计划进军全球电脑市场，这对个人电脑(PC)业者构成了新的挑战。PC市场销量已连续两年下降。