中国能源：中国“茶壶”炼油厂明年将首次获出口许可--消息

中国财政：辽宁省四种方式虚增财政收入，将密切关注地方财政运行--财政部
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
中国今年也上调了占主导地位的国家炼厂的出口配额，涉及柴油、航煤和汽油，以降低国内激增的库存水平。在中国经济增长降温之际，国内炼厂的产量超过需求。
不过还不清楚有多少家这样的地方炼厂会申请出口许可，交易员预计明年中国的成品油出口量可能再增加300-500万吨(2,400-4,000万桶)。今年分配给国有炼厂的出口配额约为3,000万吨。
总出口量约为日均70万桶，这接近中国总石油消耗量的近7%。
“传递出的信号是，他们(地方炼厂)的出口没有上限,”一名了解会议情况的资深交易员表示。
“大小炼厂之间的厮杀已经揭开序幕。”
根据路透看到的会议记录，政府将对新系统进行监督，核查是否有真实出口，如果企业没有充分利用配额，将被取消出口许可证。
文件还显示，地方炼厂的出口将与国家炼厂一视同仁，就是说也可免除消费税和增值税。
部分消息人士淡化了对地方炼油厂出口可能产生冲击的担忧，因为多数中小规模的炼厂都没有出口港口等设施，也缺乏国际市场运作的经验。
市场参与人士称，继中国今年对独立炼厂放开原油进口，现在又放开成品油出口，这可能为期待已久的中国原油期货合约铺平道路，最终可能推出油品的指标价格。(完)
(编译 孙茉莉/李春喜; 审校 屈桂娟)
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