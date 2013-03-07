中石油接获征询收购Eni莫桑比克气田权益--消息

股市下滑 美国公债和日圆因地缘政治局势紧张走高
路透新加坡4月11日 - 亚股周二在震荡交投中走低，因中东和朝鲜半岛的政治局势紧张，另有即将举行的法国大选的不确定性，促使紧张不安的投资者寻求避险，买入日圆和美国公债等较安全的资产。
路透香港3月7日 - 一名知情人士周四表示，数家投资银行已向中国石油天然气集团公司(CNPC)探询，要求考虑收购意大利石油公司Eni SpA(ENI.MI)在非洲莫桑比克一块大型天然气田的部分权益。
消息人士对路透表示，Eni一直在研究可能出售数十亿美元的权益，引入合作伙伴，分摊莫桑比克近海Area 4气田的开发成本。
“CNPC是已接洽的几家石油公司之一，”这名消息人士称，由于未获授权向媒体讲话，该消息人士要求匿名。
Eni曾表示，准备引入合作伙伴，协助提供开发这块气田投产所需的约500亿美元资金。Eni是该气田的运营商，持有70%权益。
彭博周四稍早援引知情人士的话报导，CNPC与Eni正在洽谈收购这个项目的权益，价值高达40亿美元。
尚无法取得CNPC主管评论，Eni主管拒绝置评。CNPC旗下子公司--中国石油天然气股份有限公司(0857.HK)(601857.SS)(PTR.N)，在香港和纽约挂牌上市。(完)
(编译 王翔琼; 审校 蔡美珍)
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路透新加坡4月11日 - 亚股周二在震荡交投中走低，因中东和朝鲜半岛的政治局势紧张，另有即将举行的法国大选的不确定性，促使紧张不安的投资者寻求避险，买入日圆和美国公债等较安全的资产。
但欧洲央行三位高官上周的讲话显示，在通胀上升和经济处于健康增长路径之前，该央行不会偏离包括创纪录低位的利率和月度资产购买在内的当前政策计划。
路透4月10日 - 日本丰田汽车表示，将对其位于美国肯塔基州的工厂投资13.3亿美元，这是该公司未来五年在美国投资100亿美元计划的一部分。