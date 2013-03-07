中石油接获征询收购Eni莫桑比克气田权益--消息

路透香港3月7日 - 一名知情人士周四表示，数家投资银行已向中国石油天然气集团公司(CNPC)探询，要求考虑收购意大利石油公司Eni SpA(ENI.MI)在非洲莫桑比克一块大型天然气田的部分权益。

消息人士对路透表示，Eni一直在研究可能出售数十亿美元的权益，引入合作伙伴，分摊莫桑比克近海Area 4气田的开发成本。

“CNPC是已接洽的几家石油公司之一，”这名消息人士称，由于未获授权向媒体讲话，该消息人士要求匿名。

Eni曾表示，准备引入合作伙伴，协助提供开发这块气田投产所需的约500亿美元资金。Eni是该气田的运营商，持有70%权益。

彭博周四稍早援引知情人士的话报导，CNPC与Eni正在洽谈收购这个项目的权益，价值高达40亿美元。

尚无法取得CNPC主管评论，Eni主管拒绝置评。CNPC旗下子公司--中国石油天然气股份有限公司(0857.HK)(601857.SS)(PTR.N)，在香港和纽约挂牌上市。(完)

(编译 王翔琼; 审校 蔡美珍)

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