中国法院受理针对康菲石油索赔诉求

消息人士称中国邀请英国首相特雷莎·梅出席一带一路高峰论坛
路透北京/伦敦2月8日 - 外交消息人士告诉路透，中国已邀请英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)出席5月在北京举行的“一带一路”国际合作高峰论坛。英国方面表示，特雷莎·梅今年将出访中国。
路透北京12月30日电---新华社周五报道，天津海事法院周五受理了中国水产养殖户与康菲石油(COP.N)中国有限公司的赔偿纠纷案件。
根据新华社报导，逾100名渔民本月稍早在天津提交了诉状，向康菲石油中国有限公司索赔4.9亿元人民币，以补偿该公司负责运营的"蓬莱19－3油田"漏油事故造成的海产品养殖损失。
康菲石油拥有该油田49%权益，剩余51%权益归属中国海洋石油总公司。
康菲石油的一名发言人本月16日称，公司未发现有迹象表明该漏油事故对渤海湾更广大地区的环境造成破坏，并已经向中国中央政府递交了整改後的油田整体开发计划。（完）
编译：王凤昌 发稿：王燕焜
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