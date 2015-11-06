中国商品：中国原油期货合约可能推迟至明年推出--消息

路透北京11月5日 - 石油行业消息人士表示，中国原油期货合约推出时间可能延后至明年，因股市动荡和反腐调查扩大料推迟监管机构最终批准的时间。

该合约旨在挑战布兰特原油期货和美国西德州中质原油期货在全球市场中的地位。此前外界预期中国原油期货合约将于10月启动，但三位了解情况的高层消息人士称，该合约在2016年第一季之前不大可能推出。

该原油期货合约已经通过中国央行、海关和外汇监管机构的审批，最后一道关卡是中国证券监督管理委员会(证监会)。

但是今年夏季中国股市暴跌引燃对中国应对金融动荡能力的担忧。

“股市震荡令监管机构在推出新的金融产品方面更加犹豫不决，更不要说上海原油期货合约本身也面临挑战，”参与该合约准备工作的资深原油交易商说。

上海国际能源交易中心消息人士称，该交易中心希望年底前获得证监会的批准，这显示实际启动原油期货的时间将在2016年。

消息人士指出，反腐调查扩大至中国证监会等金融机构，可能会给正常的工作流程带来额外阻力。

上海国际能源交易中心负责媒体事务的官员称，该交易中心征集完对该合约交易规则的反馈意见后，正在推进其他准备工作。(完)