中国原油期货全流程测试本周启动--业内人士

路透北京1月24日 - 中国向推出原油期货更进一步.中国数家大型期货公司人士称,上海期货交易所的原油期货已经于本周一启动全流程测试,本次测试将从开户、交易、结算等各个环节对原油期货进行仿真交易,测试将于4月份结束.

业内人士称,此次测试主要针对个人投资者,机构和企业投资者目前还尚未涉及.参与测试的主要是国内大型期货公司等30家左右的机构,并包括海外的投行和国际石油公司等.本次测试中的交易报价主要是人民币,而按照合约的细则,投资者可以选择人民币或者美元来结算浮动盈利.

"这次测试包括开户、交易和结算整个流程，从本周一正式开始的,...也让海外的人过来测试,一起做测试平台,主要看交易和结算是否流畅,看有没有漏洞需要弥补,"上海一期货公司人士称.

上海一大型期货公司人士称,此次测试的对象以个人的投资者为主,除了国内的投资者以外,还接受港澳台及海外投资者的开户,就开户而言,国内和港澳台及海外投资者的申请资料略不一样,但交易的平台是一个平台,企业方面还没有开始测试.

上述期货公司人士称,可能是考虑到原油期货的影响因素复杂,专业性较强,从开户来看,原油期货的开户手续和其他目前已经上市品种而言略微复杂一些,增加了风险承受能力的评估以及更多投资者的个人资料,包括学历和年龄等.

"(原油期货目前)刚开始,成交量还不是很多,每天大概几千手,"另一个大型期货公司人士称.

北京一家大型期货公司人士称,现在原油期货还主要是期货公司内部和交易所来测试,主要是全流程跑一遍,测试系统平台运行的稳定性.

不过北京一家大型期货公司人士称,从品种推出的角度而言,国债期货应该先于原油期货推出,一方面是国债期货这一品种相对而言比原油期货更为简单,不涉及两种货币报价和结算,也还不涉及国际投资者的参与,监管审批流程亦相对少,且国债期货早就开始测试.

中国证监会期货监管二部主任季向宇日前表示,目前证监会正抓紧对原油期货市场建设涉及的中介机构服务模式及监管政策进行全面地研究论证,并就境外投资者参与国内期货市场的监管政策等重点问题与期货交易所方面不断沟通交流.(完)

(发稿 李文科; 审校 林高丽)

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