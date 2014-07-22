坚决遏制煤制油（气）盲目发展--中国国家能源局

路透北京7月22日 - 中国国家能源局日前发布通知，要求各地坚决遏制煤制油（气）盲目发展势头，对违反政策规定违规上马新建项目的行为要进行问责。

能源局网站刊登的关于规范煤制油、煤制天然气产业科学有序发展的通知称，年产超过20亿立方米的煤制天然气项目和年产超过100万吨的煤制油项目需报国务院投资主管部门核准；禁止建设年产20亿立方米及以下规模的煤制天然气项目和年产100万吨及以下规模的煤制油项目。

通知明确，要进一步加强煤制油（气）生产要素资源配置，煤炭供应要优先满足群众生活和发电需要，严禁在煤炭净调入省发展煤制油（气）；严禁挤占生活用水、农业用水和生态用水，以及利用地下水发展煤制油（气）。

对取水量已达到或超过控制指标、主要污染物排放总量超标地区，暂停审批新建煤制油（气）示范项目；对不符合产业政策规定的项目，在资源配置、建设用地、环境评价、贷款融资等方面严格控制。

通知指出，发展改革委、能源局正在研究制定《关于有序推进煤制油示范项目建设的指导意见》和《关于稳步推进煤制天然气产业化示范的指导意见》，近期将发布实施。

产业政策明确了煤制油（气）“不能停止发展、不宜过热发展、禁止违背规律无序建设”的方针和“坚持量水而行、坚持清洁高效转化、坚持示范先行、坚持科学合理布局、坚持自主创新”的原则。（完）

欲浏览细节请点选中国能源局网站(www.nea.gov.cn)

(发稿 沈燕; 审校 曾祥进)

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