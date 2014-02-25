中国油气管网设施将向市场公平开放

路透北京2月25日 -中国国家能源局近日出台监管政策，将油气管道干线和支线以及与管道配套的相关设施向市场开放。这意味着民间资本有望进入由大型央企高度垄断经营的油气管网设施建设、运营业务。

能源局网站周一发布新闻稿称，油气管网设施在有剩余能力的情况下，运营企业应向第三方市场主体平等开放管网设施，按签订合同的先后次序向新增用户公平、无歧视地提供输送、储存、气化、液化和压缩等服务。

能源局负责监管，内容包括油气管网设施规划、计划的落实和重大油气项目的实施，输送能力和效率、价格与成本，接入申请和受理，合同签订与执行等。

新闻稿称，目前中国油气管网设施建设、运营主要集中于少数大型央企，主干油气管网处于高度垄断经营状态，部分省份也出现了天然气管网由地方企业垄断经营的现象。

中国鼓励和引导民间资本进入石油天然气领域，从事页岩气、煤层气、煤制油、煤制气等非常规油气资源开发以及油气产品终端销售业务，上、下游市场主体正逐步走向多元化。（完）

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(发稿 李然; 审校 林高丽)

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