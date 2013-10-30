中国石油巨头为满足国内能源需求或付出高昂代价

图为中石油在北京一处天然气站，两名公司旗帜和中国国旗迎风飘动。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon

* 中石油、中石化和中海油大量投资以提高产量

* 迄今为止成本上升尚未影响利润

* 1-9月期间油气产量上升

* 到2030年中国石油需求料翻一番

记者 朱球

路透香港10月29日 -中国几家最大的国营石油公司面对油田老化的局面，正在想方设法提高原油和天然气产量，通过一系列投资来满足急剧增长的国内需求，不过这些投资也有可能让他们付出更加高昂的成本代价。

中国石油(0857.HK)、中国石化(0386.HK)和中国海洋石油(0883.HK)在过去一周表示，今年1-9月石油和天然气产量上升。这在一定程度上是对政府举措的响应。政府近来调高了国内天然气价格，并将汽油价格与国际市场油价更加紧密地挂钩。

但是，这样的增长远不足以弥补中国能源消费与生产之间的缺口。

由于国内油田老化，三家油企最近几年花费重金在海外收购各类油气资产，以扩大油藏储备，迄今为止所耗资金居全球之首。

此外他们还投资风险较大的项目，如国内外的深水钻井。

这些投资反映了全球石油行业的趋势。投资将提高成本，但迄今尚未以损及利润。中石油和中石化周二均公布第三季净利增长约20%。

里昂证券的亚洲油气研究主管SimonPowell称，“中国有很多理由在国内生产尽可能多的石油。”他将石油进口价格大涨作为原因之一。

根据BP世界能源统计年鉴公布的数据，2012年中国石油日消费量较上年增长5%，至1,020万桶，这是BP于1965年开始编纂该数据以来的最高水平。相较之下，中国石油日产量仅增长2%，至420万桶。

中国是全球第二大石油消费国，其消费量的60%依赖进口，到2030年中国燃油消费量料将翻倍。

**需要更多能源**

中石油今年前三个季度油气产量较上年同期增长4.3%。该公司周二公布，原油产量增长2.2%，至6.98亿桶，天然气产量增长9%。

但该公司补充称，当期内成本上升和实现原油价格下跌，意味着其勘探和生产部门营业利润下降10%。

分析师称，成本上升部分归因于中石油努力阻止老化油田产量的下降，其中包括中国最大的大庆油田。

目前预计中石油将配置更多资源用于勘探和生产，同时削减在精炼、石化产品和管道以及利润较低的资本密集型业务方面的支出。

其炼油业务继连续10个季度亏损后，于今年第三季扭亏为盈，得益于3月的中国成品油定价机制改革。

亚洲最大的炼油企业--中石化(600028.SS)也参与石油的勘探和生产，公布1-9月油气产量增长4%，其中天然气产量跳涨11%。

中海油第三季油气产量增长17.8%，受加拿大能源企业Nexen的产量扶助。中海油今年稍早以151亿美元收购了该公司。

Nexen已探明储量中约有三分之二为加拿大的高成本油砂和页岩气资产。如果不算Nexen的1,610万桶油当量产出，中海油今年1-9月的产量实际上是略有下降。

由于启动更多开发项目，中海油不计Nexen的第三季资本支出攀升18.2%至177亿元人民币(29亿美元)。同期Nexen的资本支出达到47亿元人民币。

中海油一度是投资者青睐的高成长股，近来却一直为提高自身产量而苦思良策。

该公司投资先进技术，用于在中国沿海以外深水区域的开采。公司还加入了一家国际财团，该财团在本月稍早赢得巴西一个深水项目的开采权。该项目位于巴西最大的油田。

中海油和中石油的母公司--中国石油天然气集团公司在这一财团中拥有10%的权益。财团其它成员还包括巴西国有石油公司Petrobras (PETR4.SA)、法国道达尔(TOTF.PA)和荷兰皇家壳牌石油(RDSa.L)。(完)

编译 郑茵/于春红 审校 徐文焰

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