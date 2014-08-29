综述：中国大型油企控制成本初见成效 惟持续性有待观察

图为中石化在香港一家加油站的公司标识。 REUTERS/Bobby Yip

路透香港8月29日 - 中国三大油企上半年控制成本初见成效，为业绩注入惊喜，但体型庞大的国有企业要真正通过改革来提升经营效益，其持续性有待观察。

刚发布的中报显示，中国石油(0857.HK)(601857.SS)、中国石化(0386.HK)(600028.SS)和中国海洋石油(0883.HK)均致力于压缩成本，使得核心业务利润得到提升，整体业绩好于市场预期。

分析师称，三大油企此前不断加大投资规模，但投资加速的同时，效益并没有同步提升，反之现金流等财务状况大不如前，也是最令投资者担忧。因此，随着油企着手削减成本和控制投资规模，可反映出企业改革决心。

从上半年的情况来看，业务单一的中海油成绩最为突出，虽然在三家油企之中唯一录得盈利下滑，但是公司在中国海域的生产成本基本持平，计入海外高成本业务后的主要桶油成本亦只上升2%。

“中海油过去四年产量基本持平，明年可望恢复双位数增长，因此优于预期的成本控制，加上尼克森业绩改善，将为今后良好的盈利增长提供保证。”大华继显分析师石燕在其报告中称。

事实上，在油价平稳的预期之下，投资者更关注油企产量和成本，这才是盈利增长动力来源。

由于前景露出曙光，中海油周五盘中曾涨逾3%，为恒生指数.HSI第二大升幅股。中石油和中石化H股则好淡争持，小幅上涨。

**压缩资本开支，改善现金流**

相比起中海油加大资本开支但同时压缩生产与开发成本，另外两家油企中石油和中石化则全面压缩资本开支，上半年的资本开支按年下降15-25%，且不到全年预算的三分之一。

中石油的高管更向分析师扬言，2015年的资本开支水平将进一步降至2,500亿元人民币，比今年预算的2,965亿元还要少16%，消息令分析师有所期待，因此举有助改善自由现金流的状况，换言之可以提高公司价值评估。

麦格理的报告称，预期中石油于上游油气生产与开发的资本开支持平，但进一步压缩其他业务板块的支出，估计2015年以自由现金流为基准的收益率达8.5%。

不过，投行瑞信对于中石油努力削减成本的持续性，态度较为谨慎，一方面认为2,500亿元的资本开支水平意味着炼油业务支出为零，不太现实；另一方面，基于油田的结构性老化问题，要削减开支显得困难。该行并预期，中石油部分支出可能于下半年入帐，因此下半年获利或低于上半年。

中石油除了削减成本和控制投资规模，还在老油田改革上下功夫，又着手销售板块的混合所有制改革（即引入民间和社会资本）并推进出售西气东输一、二线资产的工作，实行多方改革来提升经营效益。

中石油副董事长兼总裁汪东进说，公司旗下吉林油田和辽河油田已开始市场化体制改革，由总公司下放经营自主权，包括引进报酬与业绩挂钩的制度、自定产量目标等，务求令子公司扩大生产并提升效益。如果试点成功，新的营运模式将向其他油田舖开。

不过，中石油拥有逾54万名员工，对于这家体型庞大的企业来说，要全面改革路途遥远。

**推进混合所有制，调整上下游业务**

相比之下，员工数目少三分之一的中石化，在推动混合所有制改革所走步伐快得多，预期9月底前落实出售销售公司30%股权予战略投资者。

目前，加拿大零售商Alimentation Couche-Tard ATDb.TO 与中国腾讯控股(0700.HK)等数家企业，已进入下一轮竞投名单，角逐收购中国石化销售公司的160亿美元少数股权.

中国新一轮国企改革着重于提升企业效益，三大油企今后很可能更加专注于利润较高或者盈利前景更佳的上游业务，例如页岩气的开发，并促使中石油和中石化未来继续对中下游业务进行不同方式的调整。

如中石化董事长傅成玉表示，将维持首阶段页岩气的开发计划，但由于技术完善和市场对节能减排的需求增加，公司将加快第二阶段开发进度并计划将在未来两年开展。

今年上半年，中石油和中石化的油气勘探与生产业务经营利润率达25-26%，包括炼油、营销的其他业务经营利润率介乎0.8-3%，化工则为亏损。（完）

(记者 雷美珍；审校 曾祥进)

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