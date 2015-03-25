国际油价大涨3% 因美元走软及投机性买盘

路透纽约3月25日 - 油价周三大涨约3%，因美元走软、也门战事以及投机性买盘提振，尽管美国原油库存连续第11周增至纪录新高。

美元指数下滑，因此前美国公布的2月耐久财订单数据令人失望。美元走软令其他货币持有人购买以美元计价的商品的成本减少。

美元兑欧元也下滑，此前欧洲最大经济体－德国公布3月企业信心连升第五个月，触及去年7月来最高，而法国企业信心仍在近三年高位。

也门战事令投资人担心中东石油运输的安全问题。分析师担心如果冲突牵扯到沙特和伊朗，全球最大型油田的所在地阿拉伯半岛可能爆发战争。

在美国能源资料协会(EIA)报告，上周原油库存增加820万桶，连续第11周刷新80年高位后，油价稍早回落。分析师原本预计原油库存增加510万桶。

但中午前市场转升，一度大涨逾2美元，因投机商涌入上探新高。

5月布兰特原油期货收报每桶56.48美元，大涨1.37美元或2.5%，稍早高见57.17美元。

美国原油期货收涨1.70美元或3.6%，报每桶49.21美元，日高为49.46美元。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。