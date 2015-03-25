国际油价大涨3% 因美元走软及投机性买盘

日本政府1月维持对经济的总体评估不变
包括家庭支出、出口和企业信心在内的所有评估议题，政府都维持12月的看法不变。报告显示，消费者信心改善，对亚洲的出口回升，与上月的措辞一致。(完)
路透纽约3月25日 - 油价周三大涨约3%，因美元走软、也门战事以及投机性买盘提振，尽管美国原油库存连续第11周增至纪录新高。
美元指数下滑，因此前美国公布的2月耐久财订单数据令人失望。美元走软令其他货币持有人购买以美元计价的商品的成本减少。
美元兑欧元也下滑，此前欧洲最大经济体－德国公布3月企业信心连升第五个月，触及去年7月来最高，而法国企业信心仍在近三年高位。
也门战事令投资人担心中东石油运输的安全问题。分析师担心如果冲突牵扯到沙特和伊朗，全球最大型油田的所在地阿拉伯半岛可能爆发战争。
在美国能源资料协会(EIA)报告，上周原油库存增加820万桶，连续第11周刷新80年高位后，油价稍早回落。分析师原本预计原油库存增加510万桶。
但中午前市场转升，一度大涨逾2美元，因投机商涌入上探新高。
5月布兰特原油期货收报每桶56.48美元，大涨1.37美元或2.5%，稍早高见57.17美元。
美国原油期货收涨1.70美元或3.6%，报每桶49.21美元，日高为49.46美元。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
包括家庭支出、出口和企业信心在内的所有评估议题，政府都维持12月的看法不变。报告显示，消费者信心改善，对亚洲的出口回升，与上月的措辞一致。(完)
路透东京1月23日 - 日本首相安倍晋三周一表示，他相信美国总统特朗普明白自由贸易的价值，他将继续为达成多边贸易协定而努力。对于该协定，特朗普政府表示将要退出。
路透东京1月23日 - 美元周一全线下跌，美国总统特朗普就职演说中的贸易保护主义基调，抵消了市场对其将履行减税等刺激政策承诺的乐观情绪。