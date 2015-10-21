俄罗斯今年第二个月对华原油出口超越沙特

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京/新加坡10月21日 （记者 陈爱珠/Florence Tan） - 中国海关数据显示，因国内独立炼油厂需求增加，俄罗斯9月向中国出口的原油再次超过沙特，今年第二个月成为最大的对华原油出口商。
中国对国有企业主导的石油市场进行了前所未有的改革，引进了许多新的原油买家，其中大多数是独立炼油厂。
贸易商称，俄罗斯的原油供应，尤其是ESPO混合原油一直很受这些买家欢迎。这些买家希望从较近的供应商那里获得较容易加工的原油以测试其炼油厂。
中国买家9月和10月大量购买俄罗斯原油，其中也有原油现货升水处于多年低位的因素。
中国海关数据显示，中国9月从俄罗斯购买了404.2万吨原油，相当于每天983,590桶，同比增加42%。
沙特原油进口量则同比下滑16.5%，至每天961,710桶。交易商认为下滑是因沙特官方原油售价上升，以及中国几家大型炼油厂进行计划中的检修。
这是俄罗斯今年第二个月对华原油出口超沙特，但分析师称，沙特对华原油年出口量仍将保持第一。上次俄罗斯对华原油出口超过沙特是在5月。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
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