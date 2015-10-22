俄罗斯今年第二个月对华原油出口超越沙特

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京/新加坡10月21日 （记者 陈爱珠/Florence Tan） - 中国海关数据显示，因国内独立炼油厂需求增加，俄罗斯9月向中国出口的原油再次超过沙特，今年第二个月成为最大的对华原油出口商。

中国对国有企业主导的石油市场进行了前所未有的改革，引进了许多新的原油买家，其中大多数是独立炼油厂。

贸易商称，俄罗斯的原油供应，尤其是ESPO混合原油一直很受这些买家欢迎。这些买家希望从较近的供应商那里获得较容易加工的原油以测试其炼油厂。

中国买家9月和10月大量购买俄罗斯原油，其中也有原油现货升水处于多年低位的因素。

中国海关数据显示，中国9月从俄罗斯购买了404.2万吨原油，相当于每天983,590桶，同比增加42%。

沙特原油进口量则同比下滑16.5%，至每天961,710桶。交易商认为下滑是因沙特官方原油售价上升，以及中国几家大型炼油厂进行计划中的检修。