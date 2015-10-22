俄罗斯今年第二个月对华原油出口超越沙特

标题新闻：IMF总裁称2017年全球经济一大风险在于各国在税制、监管和贸易领域恶性竞争
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(本文由路透中文网编译提供)
路透北京/新加坡10月21日 （记者 陈爱珠/Florence Tan） - 中国海关数据显示，因国内独立炼油厂需求增加，俄罗斯9月向中国出口的原油再次超过沙特，今年第二个月成为最大的对华原油出口商。
中国对国有企业主导的石油市场进行了前所未有的改革，引进了许多新的原油买家，其中大多数是独立炼油厂。
贸易商称，俄罗斯的原油供应，尤其是ESPO混合原油一直很受这些买家欢迎。这些买家希望从较近的供应商那里获得较容易加工的原油以测试其炼油厂。
中国买家9月和10月大量购买俄罗斯原油，其中也有原油现货升水处于多年低位的因素。
中国海关数据显示，中国9月从俄罗斯购买了404.2万吨原油，相当于每天983,590桶，同比增加42%。
沙特原油进口量则同比下滑16.5%，至每天961,710桶。交易商认为下滑是因沙特官方原油售价上升，以及中国几家大型炼油厂进行计划中的检修。
这是俄罗斯今年第二个月对华原油出口超沙特，但分析师称，沙特对华原油年出口量仍将保持第一。上次俄罗斯对华原油出口超过沙特是在5月。（完）
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路透香港1月20日 - 路透旗下基点报导，消息人士指出，以中信集团 为首的财团以20.8亿美元收购美国速食业巨擘麦当劳中港业务多数股权一 案，已有三家银行签约提供长天期离岸贷款。 中国银行澳门分行、招商银行纽约分行以及中国信托商业银行为该笔 贷款的牵头行，中银澳门亦担任贷款代理行及担保品控管行。 消息人士指出，三家银行合作提供俱乐部贷款，当中包含多笔子贷款 。 1月9日，麦当劳表示已签订一纸20年协议，将中国大陆和香港业务控 制权益卖给中信股份 旗下的中信资本(持股32%)及私募股权业者 凯雷 (持股20%)。(完) 麦当劳中港业务控制权出售细节，请参考 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。