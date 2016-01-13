焦点：国际油价大跌之际 中国原油进口创纪录新高

资料图片：中石化在安徽合肥的储油设施。 REUTERS/Jianan Yu

路透北京1月13日 - 海关数据显示，全球第二大石油消费国--中国12月原油日进口量触及782万桶的纪录高位，利用低油价的机会补充战略储备，不过成品油出口也增至历史高位。

12月原油进口3,319万吨，环比增长21.4%，同比增长9.3%，远高于汤森路透Oil Research and Forecasts稍早的预测。

根据12月进口数据，中国或许威胁到美国作为全球原油进口最大国的地位，不过美国能源资料协会(EIA)尚未公布12月数据。中国月度进口数据曾在2015年4月超过美国一次。

周三的数据显示，2015年中国进口原油3.355亿吨，日进口量提高8.8%或约542,600桶，达到671万桶，也创下新纪录。

费氏全球能源咨询公司(FGE)负责亚洲业务、驻北京的副董事长吴康表示，两个因素推动2015年中国进口增长，一个是小型独立炼厂产生的新需求，这些炼厂2015年下半年获准使用进口原油；另一个因素是战略储备和商业收储。

近20家小型炼厂获得使用进口原油的配额，或可以直接进口原油。

根据路透计算，2015年头11个月，中国抓住机会增加了1.47亿桶原油储备，因为自2014年中期以来油价下跌超过50%。

中国称，在2014年11月至2015年中期，战略原油储备规模翻倍，库存增加的速度超过分析师的预估。

业内专家称，今年中国公司可能加大购买量，因为增加了新的储油罐。

“2016年会更有意思，两大因素可能会发挥更大的影响力：政府既放宽了原油进口，也放松了成品油出口。两方面配额的放松都超出想象，”吴康说。

中国石油和化学工业联合会周二称，中国今年表观石油需求料将增长4.9%至5.7亿吨或1,137万桶/日。

纵使如此，随着经济增长放缓，去年秋天汽油需求增长温和，且柴油需求下降，使得11月表观石油需求同比减少2.5%。

成品油出口从而增加，12月成品油出口创432万吨的纪录新高，或975,500桶/日，环比上升5.4%。2015年出口创下693,300桶/日的纪录，增长21.9%。

12月成品油净出口148万吨。

中国已首次向独立炼厂下发成品油出口配额，估计独立炼厂在第一批配额中获得44万吨。(完)