中国“茶壶”炼厂聚集地山东将建管线和储油设施 应对进口骤增

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透北京5月30日 - 中国山东省当地的企业计划在该省新建石油管线和存储设施，在本地区原油进口飙升之际提供亟需的基础设施。
山东省是中国民营炼厂聚集地，拥有近20家独立炼油厂，这些炼厂因产量较小而被称作“茶壶”(teapot)炼厂。海关数据显示，2016年头四个月该省原油进口规模同比增长65%，相当于每日进口增加85万桶。
以青岛港(6198.HK)为首的三家当地企业计划新建两条216公里的并行管道，连通青岛董家口港区域和拥有多家“茶壶”炼厂的潍坊地区。
青岛港上周在其官网上称，管输能力将达到每年1,100万吨或每日22万桶。
中国1-4月原油进口总量为746万桶/日，青岛便占了将近30%。
这个项目估计耗资超过15亿元人民币(2.29亿美元)，目前正在进行环境评估，然后才会作出最终投资决定。
相关管道最终将延长至山东省的中部及北部地区，以连结更多工厂，一年运输量达3,000万吨。
这些企业已在潍坊开始兴建一座容量1,130万桶原油储油据点，潍坊是集散点，有多家地方炼油厂设于此地，其中包括日加工能力10万桶的中化弘润石油化工。(完)
(编译 刘秀红/蔡美珍；审校 张荻/王洋)
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