中国“茶壶”炼厂聚集地山东将建管线和储油设施 应对进口骤增

路透北京5月30日 - 中国山东省当地的企业计划在该省新建石油管线和存储设施，在本地区原油进口飙升之际提供亟需的基础设施。

山东省是中国民营炼厂聚集地，拥有近20家独立炼油厂，这些炼厂因产量较小而被称作“茶壶”(teapot)炼厂。海关数据显示，2016年头四个月该省原油进口规模同比增长65%，相当于每日进口增加85万桶。

以青岛港(6198.HK)为首的三家当地企业计划新建两条216公里的并行管道，连通青岛董家口港区域和拥有多家“茶壶”炼厂的潍坊地区。

青岛港上周在其官网上称，管输能力将达到每年1,100万吨或每日22万桶。

中国1-4月原油进口总量为746万桶/日，青岛便占了将近30%。

这个项目估计耗资超过15亿元人民币(2.29亿美元)，目前正在进行环境评估，然后才会作出最终投资决定。

相关管道最终将延长至山东省的中部及北部地区，以连结更多工厂，一年运输量达3,000万吨。

这些企业已在潍坊开始兴建一座容量1,130万桶原油储油据点，潍坊是集散点，有多家地方炼油厂设于此地，其中包括日加工能力10万桶的中化弘润石油化工。(完)