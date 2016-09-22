8月俄罗斯取代安哥拉成为中国最大的石油供应国

专家称应尽快让人民币自由浮动 防止贬值压力不断积累
路透上海1月16日 - 中国社会科学院世界经济与政治研究所专家肖立晟撰文称，“收盘价+篮子货币”的汇率形成机制虽缓解人民币贬值压力，遏制外储急降势头，但却无法解决市场出清问题；中国央行应沿着“8·11”汇改最初的思路，让市场供求占主导地位，最终实施真正的浮动汇率制度。
路透北京9月22日 - 中国海关数据周三显示，8月俄罗斯取代安哥拉再度成为中国最大的石油供应国，这反映出当月中国独立炼厂补充库存，以及需求增长的状况。
8月，中国从俄罗斯进口的石油量激增50.2%至464万吨，或每日109万桶，因独立炼厂的需求上升。
安哥拉7月时是中国最大的石油供应国，沙特也曾占据第一的位置。
今年前八个月，俄罗斯对中国的石油出口较上年同期攀升30%至3,414万吨，或每日977,330桶。
今年迄今，沙特仍是中国最大的石油供应国，出货量比去年同期上升1%至每日997,520桶。(完)
(编译 王琛；审校 李春喜)
路透上海1月16日 - 中国社会科学院世界经济与政治研究所专家肖立晟撰文称，“收盘价+篮子货币”的汇率形成机制虽缓解人民币贬值压力，遏制外储急降势头，但却无法解决市场出清问题；中国央行应沿着“8·11”汇改最初的思路，让市场供求占主导地位，最终实施真正的浮动汇率制度。
路透北京1月16日 - 人民日报周一刊登署名文章称，等值5万美元的年度购汇总额满足了绝大多数个人的用汇需求，购汇年度总额保持相对稳定，有利于稳定预期；从根本上说，人民币稳定来自中国稳定的基本面和稳健的政策面。
路透上海1月16日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周一预计会开在6.8932元附近，较上日贬值约23点。