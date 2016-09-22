8月俄罗斯取代安哥拉成为中国最大的石油供应国

路透北京9月22日 - 中国海关数据周三显示，8月俄罗斯取代安哥拉再度成为中国最大的石油供应国，这反映出当月中国独立炼厂补充库存，以及需求增长的状况。

8月，中国从俄罗斯进口的石油量激增50.2%至464万吨，或每日109万桶，因独立炼厂的需求上升。

安哥拉7月时是中国最大的石油供应国，沙特也曾占据第一的位置。

今年前八个月，俄罗斯对中国的石油出口较上年同期攀升30%至3,414万吨，或每日977,330桶。

今年迄今，沙特仍是中国最大的石油供应国，出货量比去年同期上升1%至每日997,520桶。(完)