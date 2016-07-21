沙特6月超越俄罗斯 夺回中国最大原油供应国地位

中国2016年全年ODI规模创新高且超越FDI 同比增逾四成
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透北京7月21日 - 海关数据周四显示，全球最大石油出口国--沙特阿拉伯6月重拾其中国最大原油供应国地位；此前三个月中国最大的原油供应国是俄罗斯。
中国海关数据显示，6月中国从沙特进口原油456.9万吨，或111.2万桶/日。海关数据显示，6月进口量按年下降14.2%，但高于5月的96.1万桶/日。
今年1-6月，中国自沙特的原油进口量较上年同期小幅上升0.24%，至平均106万桶/日。
受独立炼油厂需求提振，中国自俄罗斯的原油进口量较2015底有所攀升，此前中国首次允许独立炼油厂进口原油。
今年6月，中国从俄罗斯进口原油410.7万吨，或约99.942万桶/日，5月的124万桶/日为纪录高位。
上半年自俄罗斯原油进口量增加35.3%至2,627.6万吨，或105万桶/日，略低于沙特。
“北京可能乐见针对中国原油市场份额的竞争，”Eurasia Group驻华盛顿的中国能源专家Erica Downs说道。
“中国政府不希望过于依赖某一个供应国，所以主要供应国之间出现竞争是可喜的发展，尤其是如果这会导致价格下降的话。”(完)
(编译 王琛; 审校 艾茂林)
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透北京1月16日 - 中国国家能源局周一公布，2016年全社会用电量59,198亿千瓦时，同比增长5.0%；其中第二产业用电量占逾七成，但同比仅增长2.9%。
路透上海/北京1月16日 - 人民币兑美元即期周一小幅收涨，中间价亦小升。交易员指出，将于本周正式就职的美国候任总统特朗普依旧鲜有经济政策新信息，美元指数承压续利好人民币，且春节临近客盘购汇需求也有所下降，大行适度提供美元流动性，确保汇价基本稳定。