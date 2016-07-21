沙特6月超越俄罗斯 夺回中国最大原油供应国地位

路透北京7月21日 - 海关数据周四显示，全球最大石油出口国--沙特阿拉伯6月重拾其中国最大原油供应国地位；此前三个月中国最大的原油供应国是俄罗斯。

中国海关数据显示，6月中国从沙特进口原油456.9万吨，或111.2万桶/日。海关数据显示，6月进口量按年下降14.2%，但高于5月的96.1万桶/日。

今年1-6月，中国自沙特的原油进口量较上年同期小幅上升0.24%，至平均106万桶/日。

受独立炼油厂需求提振，中国自俄罗斯的原油进口量较2015底有所攀升，此前中国首次允许独立炼油厂进口原油。

今年6月，中国从俄罗斯进口原油410.7万吨，或约99.942万桶/日，5月的124万桶/日为纪录高位。

上半年自俄罗斯原油进口量增加35.3%至2,627.6万吨，或105万桶/日，略低于沙特。

“北京可能乐见针对中国原油市场份额的竞争，”Eurasia Group驻华盛顿的中国能源专家Erica Downs说道。

“中国政府不希望过于依赖某一个供应国，所以主要供应国之间出现竞争是可喜的发展，尤其是如果这会导致价格下降的话。”(完)