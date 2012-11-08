委内瑞拉已偿还360亿美元中国贷款的近半数

路透加拉加斯11月7日电---委内瑞拉石油部长拉米雷斯周三表示,委内瑞拉已通过石油换融资协议,偿还了360亿美元中国贷款中的近一半.

查韦斯政府在融资方面对中国的依赖越来越高,因为委内瑞拉在国际资本市场的借款成本位居全球前列.

"我们通过信贷从中国获得360亿美元...我们已经偿还了其中的179亿美元,"拉米雷斯在一议会听证会上表示.

据2007年的一份协议,委内瑞拉一次性从中国国家开发银行借款40亿美元,其国有石油公司PDVSA以石油和燃料作为交换.该协议规模今年扩大至80亿美元.

中委两国还有另外一份提供200亿美元信用额度,亦以石油作交换的协议.其中部分资金被用於从中国企业购买商品和服务.

委内瑞拉和PDVSA去年总计发行了近180亿美元全球债券.今年该国发行的国债基本上全以本币计价,并在国内市场发售.(完)

--编译 白云;审校 丁琦

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