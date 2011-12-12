中国油企转变海外并购策略

* 企业将更多聘用当地雇员

* 称企业活动受经济利益驱动,而非政治因素

* 中石油计划在休斯敦设立研发中心

记者:Tom Bergin; 编译 王洋/肖群英/李婷仪

路透伦敦12月9日电---中国油企正在改变海外油气项目投资策略,更加注重当地社会的发展,而减少其中的政治目的成份.

过去十年,在寻找资源以扶助经济增长的政府政策引导下,中国国有能源巨头一直积极收购全球油气企业和油气田.

但一直有指责声音称,这些企业将提供给不发达国家援助与能源资产出售挂钩,以及讨好遭唾弃的政权.

中石油和中海油(0883.HK)高层本周在卡塔尔举行的一次行业会议上表示,他们的行为更类似于皇家荷兰/壳牌石油和艾克森美孚等西方大型油企.

中海油能源经济研究院首席能源研究员陈卫东在接受路透采访时表示:"你会看到越来越多的(中国企业)采用同其它国家企业相同的策略."

"所有的中国企业都在快速地改变."

在20世纪初,西方石油巨头凭借与非洲和中东国家签署的一边倒协议而发展壮大.

但最近几十年来,力量对比的天平已偏向资源持有者,他们要求石油巨头开出更优惠的条件.

壳牌等石油公司把帮助建设当地石油服务业,当做获取资源使用权的敲门砖.

**当地参与**

但中国公司更普遍的做法,仍是从本国派遣员工飞赴海外建造石油管道和工厂,而不是在他们通常投资的非洲或拉丁美洲的欠发达国家招募当地人员.

中国最大石油企业--中石油集团副总裁周吉平表示,该公司正在转变业务运作方式.

"我们准备雇佣更多当地员工,更加重视当地民众对改善教育、医疗和环境保护的需求,并促进当地的基础设施建设,"他在本周多哈举行的世界石油大会上指出.

尽管中国政府给予这些公司数以百亿计美元的收购资金,旨在获取资源,但目前中国公司大多摒弃了将新开采油气资源运回中国本土的计划.

"他们输回国内的不到10%,也许在5%或6%左右,"他并称.

此番策略转变并不完全是无私之举.中国公司已经意识到,它们过去的运作方式引发不满,或导致别国政府将来不愿让其获得资源开采权.

**成本压力**

中方心意转变亦受纯粹的经济利益考量驱使.

"中国劳工不再廉价,你把他们从家乡移到偏远地区时,你得包吃包住,这让成本为之增加,"陈卫东说.

西方石油公司高层和银行人士说,有迹象显示中国国营企业越来越受商业因素带动,而非政治指令.

"起初亚洲企业收购资产是为了确保取得碳氢化合物的供应渠道,不过他们像其它国际石油企业一样,越来越重视盈利能力,"法国石油公司道达尔石化部门副总经理Patrick Pouyanne说.

"我认为他们越来越像普通公司,像个传统的民间企业,"他说.

**侧重点不同**

策略出现细微变化意味着中国未来赴海外锁定能源资源时,将不会仅仅只着重於有形资产.

周吉平说中石油计画在美国德州休士顿建立一所研究机构,以加强公司的油气勘探和开发专业技术.

不过在某些方面而言,西方国家反而希望政治能在中国能源前景中扮演更重要的角色.

中国主张不干涉其他国家内政,表明其不认同西方国家提倡的石油业投资禁令.

这使得中国企业能自由购买缅甸及苏丹的资产;或者当其他油企例如壳牌石油(Shell)及道达尔均关闭其位於叙利亚的业务时,中国石油商却仍能继续留在当地照常运作.

英国外交事务及国际能源政策官员David Howell在多哈会议中表示,现在中国有义务支持对边缘国家的制裁.(完)

--译文审校 李爽/丁琦/白云

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