中国考虑放宽原油进口 但准入要求较高

记者 陈爱珠 编译 李爽/张明钧

路透北京11月4日 -中国业内官员周一表示，在其严格控制的原油进口市场，中国料为新进入者设定较高标准。中国考虑在该行业除占主导地位的国有巨头以外，对更多炼油商开放。

中国作为全球仅次于美国的最大原油买家，控制进口以确保国内供应稳定，其中国企中国石化(0386.HK)和中国石油(0857.HK)占产量的近90%。

独立炼油商在等待政府宣布新政策，明年或至少给予这些炼油商1,000万吨的进口份额。

但业内消息人士在谈到国家发改委提出的建议草案时称，要求的严格程度意味着，只有少数独立炼厂可能有资格获得这些份额。

根据发改委的提议，炼厂原油蒸馏产能最少要达到每日10万桶，单套装置不低于每日6万桶。

这些指导原则同时要求新厂所拥有的第二阶段处理设备能力不低于每日6万桶，而第三阶段的最小处理能力为每年400万吨，尽管这些规定并未明确分类第二及第三阶段的设备。

产业通常将催化裂解、重整以及结焦视为第二阶段精炼，而加氢处理及氢化裂解则是被视为第三阶段。

但消息人士指出，本地第三阶段的定义也可能是生产丙烷等石油化学产品。

“目前状况很不明朗，无法解读其中含意，”一国营石油公司的原油贸易经理表示，他因为未获得评论此事的授权，因而不愿具名。

其他产业消息人士指出，第二阶段及第三阶段设备可能让多数民间炼厂难以取得进口原油资格；第二及第三阶段设备可能旨在促进生产更为环保的燃料。

“如果第三阶段设备意味着加氢处理及氢化裂解能力，则山东省境内几乎没有任何业者能够符合第三阶段的规定，因为这些设备投资成本高昂，”欧系贸易商Mercuria一名贸易经理表示。

中国多数独立炼厂位于山东省境内。

中国媒体报导指出，政府同时要求申请者持有或运营码头、管路及储存等物流设施，同时还得取得国内燃料批发执照。

在新的原油进口商名单出炉前，中国化工集团已在今年取得进口资格。

过去中国政府倾向与两大国营油品业者合作，而非开放许多进口商进行竞争，但政府或许认为国内竞争加剧，将会促使两大国营业者在炼油利润欠佳时确保燃油供给充裕。

根据业界估算，中国每日进口原油数量约570万桶，相当于全球供给的6%，预料2020年之前将升向每日900万桶，开放市场将提供了全球油品大厂及交易商丰厚的潜在商机。(完)

(译文审校 王冠中)

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