大连一输油管线爆裂起火 目前无人员伤亡

中国重申反对韩国部署萨德系统--外交部发言人
路透北京4月17日 - 中国周一重申，反对在韩国部署美国的萨德反导弹系统。 中国外交部发言人陆慷在例行记者会上表达了中国对部署萨德系统的反对，并敦促各方合作以维持该地区的和平与稳定。 韩国代总统黄教安和正在访韩的美国副总统彭斯周一重申，计划推进部署萨德反导系统。 中国认为，该系统功能强大的雷达对其安全构成威胁。而美国与韩国均表示，该系统只是为了防御朝鲜的导弹。(完) (编译 李春喜/张涛；审校 王洋/艾茂林)
路透北京6月30日 - 据中国中央电视台新闻中心官方微博“央视新闻”报导，周一晚7时许，辽宁大连金州开发区一根石油管线发生爆裂，石油从地下水管线返到地面。
报导称，消防救援人员火速赶赴现场，用泡沫和沙土填埋，防止发生爆炸。因原油顺着地下管线向下游流淌又引发次生火灾，大连全市消防车都赶赴现场增援，火势非常凶猛。
新华社报导称，周一18:30左右，大连金州新区大连大学附近中石油一输油管道被施工挖断，导致泄漏，漏出的原油引发至少一处着火，目前没有人员伤亡。（完）
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路透北京4月17日 - 中国周一重申，反对在韩国部署美国的萨德反导弹系统。 中国外交部发言人陆慷在例行记者会上表达了中国对部署萨德系统的反对，并敦促各方合作以维持该地区的和平与稳定。 韩国代总统黄教安和正在访韩的美国副总统彭斯周一重申，计划推进部署萨德反导系统。 中国认为，该系统功能强大的雷达对其安全构成威胁。而美国与韩国均表示，该系统只是为了防御朝鲜的导弹。(完) (编译 李春喜/张涛；审校 王洋/艾茂林)
路透4月16日 - 对于朝鲜近期的飞弹试射，尽管美国总统特朗普以强硬措辞回应，但在处理朝鲜这个让前几任美国总统都伤透脑筋的问题上，他的选项似乎有限。
最初报导的震级为6.0级，随后美国地质调查局将震级下调至5.7。震源深度20公里，发生在瓦努阿图Santo岛西北大约250公里处。