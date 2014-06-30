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时事要闻 | 2014年 7月 1日 星期二 07:46 BJT

大连一输油管线爆裂起火 目前无人员伤亡

路透北京6月30日 - 据中国中央电视台新闻中心官方微博“央视新闻”报导，周一晚7时许，辽宁大连金州开发区一根石油管线发生爆裂，石油从地下水管线返到地面。

报导称，消防救援人员火速赶赴现场，用泡沫和沙土填埋，防止发生爆炸。因原油顺着地下管线向下游流淌又引发次生火灾，大连全市消防车都赶赴现场增援，火势非常凶猛。

新华社报导称，周一18:30左右，大连金州新区大连大学附近中石油一输油管道被施工挖断，导致泄漏，漏出的原油引发至少一处着火，目前没有人员伤亡。（完）

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